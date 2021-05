Ve středu přibylo 1261 nákaz, méně než před týdnem, vakcínu dostalo 81 833 lidí

Ve středu testy v Česku prokázaly 1261 nových případů nemoci covid-19, to je asi o 600 méně než ve stejný den minulého týdne. Očkováno bylo 81 833 lidí, bezmála o 2500 víc než minulou středu a zhruba o 1500 víc ve srovnání s úterým. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Další údaje například o počtu hospitalizovaných, provedených testů či případů na 100 tisíc obyvatel za týden zveřejňuje ministerstvo později. Statistiky z posledních týdnů ukazují, že epidemie v Česku zvolna ustupuje.

Ve středu to bylo počtvrté od začátku očkování, kdy počet podaných dávek vakcín proti covidu překročil 80 tisíc. I když tempo očkování zrychluje, stále se nedaří překonat plánovanou hranici 100 tisíc očkovaných denně. Před týdnem byl počet očkovaných zatím rekordní, když zdravotníci aplikovali 87 722 dávek vakcíny.

V Česku se začalo očkovat koncem loňského prosince, od té doby bylo do středečního večera podáno přes 3,9 milionu dávek. Plně očkováno je téměř 1,086 milionu lidí, tedy asi desetina obyvatel. Od tohoto týdne se mohou registrovat zájemci nad 45 let, příští týden mají přijít na řadu i mladší čtyřicátníci a poté všichni starší 16 let. Pro mladší zatím vakcíny nejsou schváleny.

V zemi se očkuje čtyřmi vakcínami, a to od firem Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca a Johnson & Johnson. Asi 79 procent dávek bylo od Pfizer/BioNTech, necelých 11 procent je od AstraZeneky a zhruba desetina od Moderny. Vakcínu Johnson & Johnson, se kterou se očkuje zhruba tři týdny a u níž se na rozdíl od ostatních používá jen jedna dávka, dostalo k zatím skoro 20 tisíc lidí.

Od loňského března se koronavirus v zemi potvrdil u 1,649 milionu lidí, většina se vyléčila, 29 825 pacientů s potvrzeným covidem zemřelo.

Reprodukční číslo udávající, kolik dalších lidí v průměru nakazí jeden pozitivně testovaný, ke čtvrtku znovu mírně kleslo z 0,79 na 0,77. Pod zlomovou hodnotou jedna, což znamená zpomalování epidemie, se drží bezmála měsíc.

Denní nárůsty počtu nakažených koronavirem postupně klesají od začátku března, kdy vystoupaly skoro na 17 tisíc. Zhruba od poloviny března se snižují i počty úmrtí lidí s prokázanou nákazou. Vzhledem ke zlepšování epidemické situace se v zemi v posledních týdnech postupně uvolňují protikoronavirová omezení, další vlna začne po víkendu.