Ve středu přibylo 2757 případů nákazy koronavirem, o 774 víc než před týdnem

Ve středu v Česku přibylo 2757 potvrzených případů nákazy koronavirem, o 774 víc než před týdnem. Je to ale méně než tento týden v pondělí a úterý. Roste počet lidí, kteří jsou s covidem-19 v nemocnicích. Nyní je to 664 lidí, z toho 27 je ve vážném stavu. Před týdnem bylo s covidem hospitalizováno o 238 lidí méně. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Stoupá i takzvané incidenční číslo, tedy počet nově potvrzených případů nákazy koronavirem za posledních sedm dní v přepočtu na 100 tisíc obyvatel. Ke čtvrtku činí 128, o sedm více než ve středu. Nejvyšší hodnotu má i nadále v Praze, kde stoupla na 214. Následují okresy Praha-západ, Praha-východ a Sokolov.

V posledních dvou týdnech roste zájem o očkování proti covidu-19. Za středu zdravotníci podali 5282 dávek očkování, což je nejvíce od 6. května. Od pondělí se lidé mohou nechat očkovat i druhou posilující dávkou, dosud si pro ni přišlo 8447 lidí, z toho 3462 za uplynulý den.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) ve středu uvedl, že úřad v žádném případě neplánuje zavádět plošné preventivní testování na koronavirus hrazené ze zdravotního pojištění. Jediné, o čem nyní bude se zdravotními pojišťovnami jednat, je možné proplácení PCR testů lidem s příznaky i bez žádanky od lékaře. Podle Válka se nyní při šíření nových koronavirových variant i pod minutu zkracuje doba, během níž se mohou například dva lidé nakazit. Plošné testování tak podle něj ztrácí smysl.

Za celou dobu epidemie covidu-19 v Česku od 1. března 2020 bylo v zemi potvrzeno zhruba 3,96 milionu případů nákazy koronavirem. Do tohoto počtu nejsou zahrnuty případy, kdy se někdo nakazil opakovaně. Podezření na opakovanou nákazu je téměř 277 tisíc a za středu 1016. Od začátku epidemie zemřelo 40 370 lidí s covidem-19, za posledních sedm dní to bylo asi 23 lidí. Tyto údaje se mohou kvůli dodatečnému nahlašování ještě měnit. Plně naočkováno bylo proti této nemoci v Česku zhruba 6,88 milionu lidí a asi 4,26 milionu lidí dostalo posilující dávku vakcíny.