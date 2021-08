Ve veřejné sféře by platy měly vzrůst nejméně o 3,5 procenta, uvedl Hamáček

V jednáních o platech ve veřejné sféře pro příští rok bude vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) prosazovat navýšení nejméně o 3,5 procenta. Reálné platy nemohou klesnout, uvedl v úterý na tiskové konferenci v Lidovém domě s odkazem na inflaci. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová v pondělí řekla, že jednání povede právě Hamáček, 31. srpna se podle ní nad platy sejdou představitelé vlády s odbory. Hamáček bude z pozice ministra vnitra prosazovat i růst platů policistů a hasičů.

"Startovací pozice jsou nějaká 3,5 procenta. Nedovedu si představit, že jim poděkujeme a snížíme platy," uvedl Hamáček potom, co policistům, hasičům i úředníkům poděkoval za nasazení v době epidemie covidu-19. V případě výdajů ministerstva vnitra pro příští rok se s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) "blíží shodě", řekl. "Pokud vyřešíme platy, budeme víceméně spokojeni," konstatoval. Ministerstvo vnitra by podle návrhu rozpočtu mělo hospodařit se zhruba stejným rozpočtem jako letos. Na výdaje by mělo mít zhruba o 116 milionů víc než letos, což je navýšení o desetinu procenta. Přes 40 procent peněz chce úřad podle dokumentu použít na platy zaměstnanců. Na platy zaměstnanců má jít z rozpočtu přes 37 miliard korun. Ministerstvo má podle dokumentu přes 73 200 míst.

Zvláštní kapitolu ve státním rozpočtu má Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), oproti letošnímu roku počítá návrh s nárůstem o dvě procenta na zhruba 489 milionů korun. Letos má inspekce 469,7 milionu.

Hamáček v úterý uvedl, že se nesmí opakovat situace z let, kdy pravicové vlády rušily výsluhy či omezovaly systém integrovaného záchranného systému. Zmínil, že v roce 2017 činil průměrný plat hasičů či policistů 39 tisíc korun hrubého, loni to bylo téměř 50 tisíc korun. Za úspěch označil i zavedení stabilizačního příspěvku.

Ministerstvo financí v návrhu státního rozpočtu na příští rok snížilo ve srovnání s letošním schváleným rozpočtem výdaje více než polovině kapitol. Celkové výdaje státního rozpočtu MF navrhuje na 1,876 bilionu korun a schodek 390 miliard korun. Letošní rozpočet počítá se schodkem 500 miliard korun.

Rozpočet podle zákonných pravidel musí vláda schválit a předložit Sněmovně do konce září, letos do jeho projednávání vstoupí říjnové volby. Je pravděpodobné, že nová vláda zásadní dokument změní.