Ve více než 2000 obchodech se dnes uskuteční celonárodní sbírka potravin

Ve více než 2000 kamenných obchodech v Česku a také na internetu se dnes uskuteční další kolo celostátní sbírky potravin. Zákazníci mohou od 08:00 do 18:00 při nákupu věnovat trvanlivé jídlo či drogistické potřeby pro lidi v nouzi. Vybrané zboží poputuje do potravinových bank, z nichž je neziskové organizace rozdělí seniorům, chudým rodinám či dětem z dětských domovů. V letošním jarním kole charitativní sbírky se vybralo rekordních 565 tun zboží.

Sbírky se každoročně konají na jaře a na podzim. Obchodů, kde mohou lidé zboží do sbírky věnovat, v posledních letech přibývá. Zatímco od roku 2013 do roku 2018 jich bylo kolem 750, dnes se do akce zapojí 2250 obchodů a na 5000 dobrovolníků. Do 3. prosince navíc dárci budou moci přispět nákupem trvanlivých potravin a drogistického zboží v šesti e-shopech.

Cílem celonárodní charitativní akce je nejen pomoci potřebným, ale také dát lidem možnost projevit solidaritu s těmi, kterým nezbývá dost peněz na základní trvanlivé potraviny či drogistické zboží. Na sbírkovém webu je mapa, v níž mohou zájemci vyhledat zapojené prodejny ve svém okolí.

Největší zájem je podle pořadatelů především o konzervy, dětské výživy, instantní polévky, trvanlivé mléko, olej, rýži a luštěniny, těstoviny a základní a dětskou drogerii. V obchodech budou u pokladen dobrovolníci v zelených zástěrách, kteří nákup převezmou přímo z košíku či vozíku a roztřídí ho. Na začátku by měli zákazníkům také připomenout, jaké potraviny či drogerii je vhodné pořídit. Nákupní seznam je i na webu.

Potravinové banky mají v každém kraji zhruba 100 partnerských neziskových organizací, které pomoc potřebným rozdělují. Lidé v tísni se mohou obrátit i na sociální odbory radnic. Získat mohou QR kód, na který si pak mohou ve výdejně balíček vyzvednout. Výdejny fungují ve 210 místech v Česku.