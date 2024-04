Ve více než 2100 obchodech v ČR mohou dnes lidé darovat potraviny potřebným

Dnes se uskuteční jarní kolo charitativní sbírky potravin, ve kterém mohou lidé darovat zboží na pomoc potřebným ve více než 2100 obchodech po celém Česku. Potravinové banky jsou před sbírkou zhruba z poloviny prázdné, nejvíce chybí trvanlivé potraviny. Organizátoři letos také vyzvali k darování jídla a potřeb pro samoživitele v nouzi a jejich děti. Těch každoročně přibývá, loni jich podle potravinových bank bylo asi 200.000, což je zhruba polovina všech příjemců potravinové pomoci.

Letos se jedná o 12. ročník sbírky, za 11 let trvání sbírky se podařilo vybrat 4860 tun potravin, což odpovídá necelým deseti milionům porcí jídla. Potravinové banky s obchodními řetězci zajistily loni pomoc pro 400.000 lidí v nouzi, meziročně o třetinu více. Za jarní a podzimní kolo potravinové sbírky se v roce 2023 vybralo dohromady 1213 tun zboží, což bylo zatím nejvíce. Sbírku potravin organizují Česká federace potravinových bank, SOCR ČR, Asociace společenské odpovědnosti, Raben Logistics Czech a partneři z neziskového sektoru.

Do sbírky se letos zapojí zhruba 2110 prodejen v celém Česku, loni jich bylo přes 2000. Část svého nákupu mohou lidé odevzdat dobrovolníkům ve všech zapojených obchodních řetězcích, například v obchodech Albert, Billa, COOP, dm drogerie markt, Globus, Kaufland, Lidl, Makro, Penny, Rossmann a Tesco. Seznam prodejen je na webu sbírky. Přispět lze i on-line nákupem, a to od 9. do 23. dubna.

Vybrané zboží dostanou potravinové banky, odkud se část rozváží potřebným lidem a se zbylými zásobami hospodaří banky tak, aby jim vystačily alespoň půl roku do dalšího kola sbírky. Dvakrát ročně konaná sbírka potravin tvoří zhruba deset procent objemu zboží v těchto bankách. Velkou část získávají z obchodních řetězců, které mají od roku 2018 povinnost darovat neupotřebitelné potraviny. Zbylé jídlo mohou charitám darovat i restaurace.

Kromě samoživitelů a samoživitelek s dětmi obdrží pomoc i osamělí senioři, pěstounské rodiny, děti z dětských domovů, handicapovaní či lidé bez domova.

Předseda České federace potravinových bank Aleš Slavíček již dříve uvedl, že před jarním kolem sbírky chybí převážně trvanlivé potraviny, jako jsou mouka, cukr, těstoviny, rýže, luštěniny, olej, trvanlivé mléko, přesnídávky pro děti, masové i jiné konzervy nebo instantní polévky. Z drogistických výrobků je zájem o sprchové gely, šampony a mýdla, dětské pleny, vložky, toaletní papír, kartáčky na zuby či zubní pasty.