Ve vlacích roste počet handicapovaných pasažérů, ČD přidávají bezbariérové spoje

Do vlaků se po koronavirové krizi postupně vracejí cestující, včetně pasažérů s handicapem. Loni jich dráhy v rámci objednávkového systému přepravily 5100, což je meziročně o 600 více. Další tisíce jezdí bez objednání. Informovaly o tom ve čtvrtek České dráhy (ČD). Dráhy i proto letos navýšily počet bezbariérových spojů o 475 spojů na 5375. To je celkově asi 80 procent všech spojů ČD. Během krize klesl počet přepravených handicapovaných pasažérů skoro na polovinu.

"V letošním roce budeme pokračovat v rozšiřování počtu bezbariérových vlaků. V Jihočeském kraji uvádíme do provozu deset nízkopodlažních jednotek RegioPanter a v Moravskoslezském kraji probíhá zkušební provoz nových souprav push-pull. Zavedli jsme také nové služby pro zákazníky na vozíku, jako je možnost dobíjení baterií elektrických vozíků během cesty v nejnovějších soupravách," uvedl člen představenstva a náměstek ČD pro osobní dopravu Jiří Ješeta.

České dráhy mají ve svém vozovém parku kolem 600 bezbariérových vozů a souprav. Plánují je doplnit novými vlaky. V současné době mají dráhy kontrakty na dodání 110 elektrických vlaků RegioPanter, 66 motorových vlaků od polského výrobce PESA a 20 vlaků pro dálkové spoje. Všechny jsou vybaveny plošinami nebo rampami pro nástup osob na vozíku. Dále mají mít podle podniku například rozšířené sociální zařízení a oddíly nebo systémy pro nevidomé a neslyšící.

Bezbariérové cestování nabízejí i další dopravci. Leo Express má všechny soupravy nízkopodlažní a vybavené výsuvnou nástupní plošinou. Konkurenční RegioJet sice nízkopodlažními vagony většinou nedisponuje, v každé soupravě je ale zařazený vůz se zdvihací plošinou pro nástup vozíčkářů a v rezervačním systému jsou vyhrazená místa pro postižené.

Handicapovaní na vozíčcích v minulosti upozorňovali na to, že se při cestování vlakem potýkají s řadou překážek. Například nezisková organizace Asistence, která poskytuje sociální služby, v této souvislosti uspořádala před dvěma lety happening na pražském hlavním nádraží, kde apelovala na vládu, aby se přihlásila k závazné koncepci odstranění bariér při cestování vlakem. Ředitel Asistence Erik Čipera tehdy uvedl, že od roku 1989 byla bezbariérově upravena jen čtvrtina nástupišť a nádražních budov v Česku. Cestování podle něj vedle bariérových vlaků na tratích handicapovaným ztěžují i často nefunkční nástupní plošiny. Upozornil, že vozíčkáři také musejí hlásit cesty vlakem s denním až dvoudenním předstihem, ani to však není zárukou, že se cesta uskuteční.

České dráhy na svém webu uvádějí, že vozíčkáři by si měli kvůli hladkému průběhu své cesty objednávat její zajištění nejpozději 24 hodin předem. Při cestách s přestupem by pak měli zohlednit v dotčené stanici dostatečnou dobu na přestup. "Pokud jedete do zahraničí nebo je nutné mimořádně zařadit do vlaku vůz se zvedací plošinou, objednejte si prosím cestu alespoň 48 hodin předem," uvádí dopravce u objednávek přepravy cestujících na vozíku.