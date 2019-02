Ve Vlašimi se zbortila nafukovací hala. Nevydržela nápor sněhu

Ve Vlašimi na Benešovsku se v neděli pod tíhou sněhu zbortila nafukovací sportovní hala. Událost se obešla bez zranění, uvnitř naštěstí nikdo nebyl, sdělil mluvčí krajských hasičů Petr Svoboda. Podle starosty Vlašimi Luďka Jeništy (Volba pro Vlašim) se dobrovolní hasiči snaží halu znovu nafouknout.

Hala na tenisových kurtech v parku má rozměry zhruba 40 krát 20 metrů. Podle Jeništy se uprostřed propadla, do její obnovy se za starostovy asistence pustilo asi 15 dobrovolných hasičů. "Ten sníh byl hrozně těžký. Všechen jsme ho vyházeli a teď se halu snažíme znovu nafouknout. Vypadá to, že to bude bez velkých škod," řekl odpoledne Jeništa.

Středočeští hasiči v neděli kvůli silnému sněžení zaznamenali velké množství výjezdů. Od půlnoci k 13. hodině zasahovali u 200 událostí, většinou šlo o popadané stromy. "K tomu máme nějaké dopravní nehody, ale ty se obešly bez vážnějších zranění," dodal Svoboda.