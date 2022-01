Ve vrácené kauze, kde je obžalován i Půta, se na zahájení čeká už 14 měsíců

Korupční kauza, kterou do Liberce vrátil vrchní soud a v níž je obžalován i hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj), na opětovné projednání čeká 14 měsíců. Minimálně ještě několik měsíců nezačne, dosud nebyl stanoven ani termín prvního líčení. Důvodů prodlevy je více, patří mezi ně změna předsedy senátu i procesní vady. Vyplývá to z vyjádření mluvčí pobočky krajského soudu v Liberci Karolíny Francové. Půta čekání na opětovné zahájení případu vnímá jako realitu, vinu od počátku odmítá.

"Kdysi dávno jsem věřil tomu, že soud skončí rychle, ale když se člověk dívá na příklady, jako je Parkanová, Hudeček, tak si myslím, že do deseti roků máme ještě čas," řekl Půta. První líčení se v jeho případě konalo v září 2018. Bývalá ministryně obrany Vlasta Parkanová (KDU-ČSL, TOP 09) byla stíhaná v kauze nákupu armádních letounů CASA a bývalý pražský primátor Tomáš Hudeček (dříve TOP 09) v kauze karty opencard. Oba byli po letech nakonec zproštěni obžaloby.

Půta s dalšími 11 lidmi a čtyřmi firmami čelil obžalobě v korupční kauze spojené se dvěma projekty firmy Geotermální energie pro občany (GEPO) v Liberci z let 2012 až 2014 téměř za 100 milionů korun. Obecně prospěšná společnost na ně chtěla čerpat evropské dotace, vyplaceno nebylo nic. Všechny obžalované koncem května 2020 nepravomocně osvobodil liberecký soud, vrchní soud ale v listopadu téhož roku jeho verdikt zrušil.

Obvykle stačí k opětovnému zahájení kauzy řádově měsíce, v tomto ale bylo nutné přidělit případ novému soudci, neboť Petr Neumann odešel do důchodu. Spis převzal soudce Pavel Pachner, který ho podle Francové musel nejprve prostudovat. "Přičemž aktuálně jde o spisový materiál v rozsahu celkem 31 000 listů. Poté soudce činil kroky k odstranění procesních vad, které při prostudování spisu zjistil," uvedla mluvčí. Konkrétně šlo podle ní o absenci určení osob jednajících za obviněné právnické osoby. "Nyní probíhá komunikace s přísedícími ohledně jejich možností účastnit se trestního řízení v této věci, zejména z hlediska možné podjatosti a též předpokládané velké časové náročnosti hlavního líčení," dodala Francová.

V korupční kauze jsou kromě Půty obžalováni dva bývalí pracovníci liberecké pobočky ROP Severovýchod, žadatelé o dotaci i pracovníci stavebních firem. Obžaloba je viní z šesti trestných činů, za něž jim hrozí tresty od pěti do 12 let. Půta měl podle obžaloby v letech 2013 až 2014 přijmout úplatek v řádech statisíců a zneužít pravomoc veřejného činitele. Půta to od začátku odmítá.

Stěžejní část případu souvisí s téměř dokončenou opravou kostela sv. Máří Magdalény za 65 milionů korun. Přes ROP Severovýchod měl projekt příslib dotace zhruba 55 milionů. Podle obžaloby bylo výběrové řízení zmanipulované ve prospěch obžalované firmy Metrostav a zakázka předražená o 17 až 24 milionů. Kauza se týká i podezření z korupce u projektu oddychové zóny Perštýn za více než 30 milionů, tento projekt GEPO nakonec vůbec nerealizovalo.