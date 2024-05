Vědci a akademici: Rozhodnutí Tuleji vzdát se nominace bylo správné

Rozhodnutí Pavla Tuleji (TOP 09) vzdát se nominace na ministra pro vědu, výzkum a inovace bylo správné. Shodla se na tom většina zástupců vědecké a akademické komunity, které dnes ČTK oslovila. Tuleja by si podle některých zřejmě nezískal důvěru vědecké komunity. Podle předsedy Učené společnosti Libora Grubhoffera byla zbytečná chyba TOP 09 trvat na rezignaci bývalé ministryně Heleny Langšádlové.

Nominace se dnes Tuleja vzdal poté, co čelil kritice kvůli publikaci svých vědeckých prací v takzvaných predátorských časopisech, někteří zástupci akademické obce navíc poukázali na podle nich nevalnou kvalitu jeho odborných prací v oboru ekonomie. Na pozici měl nahradit Langšádlovou, která podle mateřské TOP 09 nedostatečně prezentovala veřejnosti výsledky své práce. Langšádlová ke své rezignaci dříve řekla, že končí kvůli tomu, že svou práci neuměla lépe prodat a neměla "lajky".

"Vzhledem k tomu, co se zjistilo, tak by to nebylo dobré, aby stál v čele resortu vědy, pokud je tam pochybnost o té jeho publikační historii, a dokonce bych řekl, že závažná," řekl ČTK předseda Rady vysokých škol Tomáš Kašparovský. Připomněl, že Rada vysokých škol byla s prací Langšádlové spokojená a z jejich pohledu nebylo rozumné ji vyměnit.

"Rozhodnutí kolegy Tuleji jednoznačně vnímám jako důkaz toho, že s nabídkou ministerské pozice neztratil úplně soudnost a dokázal se vrátit do reality," napsal Grubhoffer.

Podle Libora Krause z Asociace výzkumných organizací je vidět, že není jednoduché zastávat post ministra pro vědu, výzkum a inovace. "Pokud TOP 09 nedokáže okamžitě době najít vhodného člověka, bylo by asi dobré ponechat ve funkci paní ministryni Langšádlovou, protože nyní se jedná o rozpočtu na výzkum na rok 2025, což je klíčová aktivita," míní Kraus.

Vysoká škola chemicko-technologická považuje situaci za nešťastnou, informoval ČTK rektor školy Milan Pospíšil. Věda, výzkum a inovace podle něj svého ministra nutně potřebují. "Věříme, že se brzy podaří najít kvalitního kandidáta, který naváže na dobrou práci exministryně Langšádlové," napsal Pospíšil. Ocenil "čestný přístup" Tuleji k profesním chybám z minulosti.

Podle rektorky Univerzity Karlovy a předsedkyně České konference rektorů Mileny Králíčkové je škoda, že se situace prodlužuje. Podpora vědy, výzkumu a vzdělávání je podle ní strategická investice pro Česko, neměla by se ztrácet ani minuta. Věří, že se kvalitní kandidát na ministra snad najde brzy.

Úřad by měl podle ní zastávat politik, který si bude vědom významu vědy, výzkumu a vzdělávání v Česku pro další ekonomický růst a společnost. "Pro mě to nemusí být nejlepší vědec. Ať je to dobrý politik, který bude mít ten přesah a bude si uvědomovat význam toho resortu a bude vědět, jak ho řídit," řekla Králíčková.

"Nešlo ani tak o ty predátorské časopisy, jako spíš o to, že publikoval velmi triviální texty psané pologramotnou angličtinou, a vymlouval se pak na svou studentku. Ministr pro vědu nemusí být vědec, ale měl by to být někdo, kdo alespoň ví, co to věda je a jak a proč se dělá," napsal ČTK biochemik Jan Konvalinka.

Kauza je podle vědce z Institutu molekulární a translační medicíny Mariána Hajdúcha dobrou příležitostí se systematicky zamyslet nad otázkou predátorských časopisů, napsal na sociální síti X. Technologická agentura, Akademie věd ČR ani Hospodářská komora nechtěly situaci komentovat.

"Někdy i v predátorských časopisech může být kvalitní vědecká práce," řekla Králíčková. Obecně je podle ní problematika nekvalitního publikování důležitá. "Jsem ráda, že ve většině to univerzity, i vůbec české akademické prostředí, řeší," řekla. Debata nad predátorskými časopisy je podle ní složitá.