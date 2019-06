Vedení Prahy vyzvalo DPP k zastavení exekucí dětí do 15 let

Pražští radní v pondělí na svém jednání vyzvali dopravní podnik (DPP), aby zastavil exekuce dluhů vzniklých dětem do 15 let. Zároveň chtějí, aby jim odpustil takzvané příslušenství, samotný dluh nikoliv. Novinářům to v pondělí řekla radní Hana Kordová Marvanová (za STAN). Praha nyní eviduje asi 180 dětských dlužníků.

Dětmi s exekucemi se letos zabývaly také vláda a Sněmovna. Dluhy dětí do 15 let by měly ze zákona přejít na jejich zákonného zástupce či osobu, která je má v péči.

Dětské exekuce jsou podle Marvanové nehumánní. "Chceme to, co je v naší pravomoci, zastavit," řekla. Pražští zastupitelé v dubnu schválili záměr, aby se Praha a její organizace nepodílely na vymáhání dluhů po dětech.

Marvanová jednala s exekutorskou komorou, od které dostala informace o dlužnících. Konkrétní jména a osobní údaje komora městu ale nesdělila. "Zjišťováním, o jaké dluhy se jedná, jsme pak dospěli ke zjištění, že se jedná o dluhy z jízdného," řekla. Dalších městských firem a organizací se dětské exekuce netýkají, dodala.

Město se nyní obrátí na DPP, aby zastavil aktuálně probíhající exekuce u dětí do 15 let a bylo jim odpuštěno příslušenství. "Neznamená to samozřejmě, že by byl odpuštěn dluh jako takový, ale penále a další náklady, o které se dluh navyšuje na několikanásobek," řekla Marvanová.

Dopravce vedení Prahy rovněž vyzve, aby v případě dětí nebyli v budoucnu k vymáhání dluhů využíváni exekutoři či právníci. "Jde o to, aby se ten dluh nenavyšoval na neúnosnou míru," řekla Marvanová.

Reformován bude rovněž systém vymáhání pohledávek ze strany samotného města i u osob do 18 let věku. "Dluhy se mají platit, ale vymáhání dluhů se musí dít humánním způsobem. Nechceme, aby tato praxe v Praze pokračovala," řekla Marvanová.

V Česku čelí exekucím přes 6500 dětí a další desetitisíce dospělých si svoje dluhy přinesly z dětství. Dluhy typicky vznikly kvůli nezaplaceným poplatkům za komunální odpad, nevrácení či poškození knihy v knihovně, faktuře za telekomunikační služby či kvůli jízdě načerno.