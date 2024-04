Vědkyně Hana Dvořáková je s manželem i významná mecenáška

Odbornice v oboru organické chemie Hana Dvořáková, která se narodila 3. dubna 1954, pracovala v týmu jednoho z nejvýznamnějších českých vědců posledních desetiletí Antonína Holého a díky licenčním poplatkům získala podobně jako další kolegové miliony korun. Získané prostředky se rozhodla používat na podporu mladých vědců, penězi ale manželé Hana a Dalimil Dvořákovi podporují také neziskovou organizací Člověk v tísni, nadaci Via či české filharmoniky. Loni Hana Dvořáková převzala od prezidenta Petra Pavla medaili Za zásluhy.

Absolventi pražské Vysoké školy chemicko-technologické a vrstevníci Dvořákovi - Dalimil je o dva měsíce starší - spojili výraznou část své kariéry s Ústavem organické chemie a biochemie Akademie věd (ÚOCHB). Tam Hana Dvořáková působila v týmu Holého (1936 až 2012), ve kterém vznikla řada látek úspěšně používaných k léčbě virových onemocnění, včetně AIDS. Holý přitom spolu se svými spolupracovníky nejen dokázal vyvinout účinnou látku (a ve spolupráci s kolegy z univerzity v belgické Lovani a americkou farmaceutickou firmou Gilead Sciences je uvést do praxe), ale také dbal o získávání patentů.

Díky licenčním poplatkům za patenty patří ÚOCHB k nejbohatším českým vědeckým institucím, mimo jiné ze svých prostředků financoval novou budovu za miliardu korun. Součástí energeticky úsporné stavby jsou zejména moderní laboratoře. Podíl z výnosů patentů získali také Holého kolegové včetně Hany Dvořákové (Dalimil Dvořák ovšem působil v ústavu v jiném týmu a s Antonínem Holým se profesně setkal jen okrajově), první peníze jim začaly přicházet na přelomu století.

"Nejdříve chodily licenční poplatky z látek proti herpes virům. I když to byly jen malé částky, nám to přišlo úžasné," vzpomínala Dvořáková, která pracovala v Holého laboratoři mezi roky 1986 a 1995, poté přešla na VŠCHT. Postupně ale příliv peněz zesílil a manželé Dvořákovi se rozhodli nevyužívat je jen pro sebe, ale jejich prostřednictvím pomáhat jiným. První milion korun věnovali v roce 2006 po povodních Člověku v tísni, to byl ale jen začátek. "Během mnohaleté spolupráce jsme si ujasnili, že chceme podporovat především vzdělávání dětí ze sociálně vyloučených lokalit," také vědkyně.

"Měli jsme kde bydlet, mohli jsme si dovolit v zimě lyžování ve Francii, v létě provozovat vysokohorskou turistiku v Alpách, to nám ke štěstí stačilo. Netoužili jsme po drahých autech, nejsme ani typy na to, abychom rozjížděli nějaké podnikání. Takže jsme od začátku věděli, že ty peníze nejsme schopni tímto způsobem života zužitkovat," popsal Dvořák motivaci k filantropii a založení vlastní nadace Experientia, která se od roku 2013 zaměřuje na stipendia pro mladé vědce z organické, bioorganické a medicinální chemie a díky níž mají mladí čeští vědci větší šanci dostat se na špičkové pracoviště.

Hana Dvořáková původně uvažovala o kariéře lékařky, na medicíně ale neměla šanci. "To víte, oba rodiče vyloučeni z KSČ - to nebyl úplně nejlepší kádrový předpoklad," řekla v časopise Vesmír. "K chemii jsem neměla úplně negativní vztah, ale šla jsem tam s tím, že mě stejně po prvním ročníku vyhodí," vyprávěla Dvořáková, která po škole zakotvila v Ústavu organické chemie a biochemie, kde také potkala budoucího manžela (kterého chemie naopak fascinovala už od dětství), s nímž má dvě už dospělé děti.