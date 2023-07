Velký „úklid" toxi týmu

Kriminalisté, kteří se zabývají drogovou trestnou činností, byli opět úspěšní. Během necelých dvou měsíců se jim podařilo "uklidit" deset osob, které distribuovaly drogy. Jedna pervitin i vyráběla. Čtyři z deseti obviněných skončili ve vazbě. Toxi týmu pomáhali při některých realizacích i policisté z kladenského oddělení hlídkové služby. Ti s beranidlem udělali dealerům ranní budíček.

Všichni obvinění distribuovali ve velkém pervitin i marihuanu minimálně několika desítkám svým koncovým odběratelům. Nicméně čtyři z těchto deseti, dvě ženy a dva muži, putovali rovnou do vazební věznice, neboť se této trestné činnosti dopouštěli opakovaně a byli za ni v posledních třech letech odsouzeni. Jeden kromě prodeje pervitinu tuto drogu i vyráběl jak pro vlastní potřebu, tak i finanční zisk.

Při domovních prohlídkách kriminalisté zajistili varnu, která obsahovala skleněné baňky, teploměry, trychtýře, kanystry s hadičkami, léky a chemikálie potřebné pro výrobu pervitinu. Kromě toho také zajistili několik digitálních vah, několik desítek plastových uzavíratelných sáčků, a to jak naplněných krystalickou látkou a zelenou sušinou, tak i prázdných.

Garážový fantom dopaden

Policejní komisař zahájil trestní stíhání 29letého cizince, kterého obvinil ze spáchání pokračujícího přečinu krádeže, přečinu porušování domovní svobody a přečinu poškození cizí věci.

Prvního vloupání do garáže se obviněný muž dopustil ke konci roku 2022. S krádežemi pokračoval až do dubna letošního roku. Cizinec byl obviněn z celkem devíti skutků, kdy se mu několik měsíců dařilo unikat spravedlnosti.

K poslednímu případu došlo v polovině dubna letošního roku. Z řadové garáže tehdy odcizil větší množství pracích prášků, aviváží na prádlo a rybářské vybavení. Pachatel kradl doslova vše, co mu přišlo pod ruku. V jednom případě dokonce odcizil kleště na olůvko v hodnotě pěti korun. Poškozeným majitelů garáží způsobil škodu za téměř půl milionu korun.

Byli postrachem chat i sklepů

Celkem 26 skutků vloupání se podařilo objasnit frýdecko-místeckým kriminalistům. Třiapadesátiletý muž a osmadvacetiletá žena z Karvinska měli od března do začátku května letošního roku násilím vnikat především do rekreačních chat, ale také sklepů či garáží na Frýdecko-Místecku a odcizit zde vše, co mohli zpeněžit. Ve sklepech bytových domů se měli soustředit zejména na jízdní kola, v chatách pak na nářadí a elektroniku. Nebylo však výjimkou, kdy si měli odnést například i uskladněný alkohol, nepohrdli vínem, pivem ani domácí pálenkou. V jedné z chat měli také užívat a znečistit její vybavení, požívat různé potraviny a lihoviny. V další si pak měli připravovat jídlo na elektrickém vařiči s grilem. V jiné chatě zase měli nechat své oblečení a další drobné věci.

Muži je dále kladeno za vinu také vloupání do garáže v Ostravě, odkud si měl odnést různé Aku i běžné nářadí v celkové hodnotě téměř 100 tisíc korun.

Celková škoda na odcizených věcech byla vyčíslena na bezmála 400 tisíc korun, škoda způsobená poškozením je téměř 140 tisíc korun.