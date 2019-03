Veřejné zakázky na carsharing Praha zruší

Praha zruší dvě veřejné zakázky k plánu na provoz systému sdílení elektromobilů, které nechala vypsat minulá politická reprezentace. Rozhodli o tom radní. Nové vedení magistrátu chce v přípravě služby e-carsharingu pokračovat, ovšem jiným způsobem. Zrušené zakázky se týkaly stavby základen pro nabíjecí stanice a samotného provozu služby, kterou měla po dobu sedmi let zajišťovat soukromá firma. Krok kritizuje pražské hnutí ANO.

Formálně magistrát zakázky zrušil s odkazem na technický problém, v jehož důsledku systém vyhodnotil jednu z nabídek pozdě. Na jednáních výboru pro IT a smart city nicméně zástupci Pirátů uvedli, že se jim nelíbí podoba projektu, kterou navrhlo předchozí vedení magistrátu, a to zejména koncese na dobu sedmi let pro jednoho provozovatele. Infrastruktura budovaná městem by podle nich měla být od počátku otevřená více dodavatelům. Magistrát a městská firma Operátor ICT nyní pracují na přepracování projektu.

"Důvodem, proč se to ruší, je, že naše představa je odlišná od návrhu realizace, která byla preferovaná předchozí politickou reprezentací," řekl v pondělí primátor Zdeněk Hřib (Piráti) s tím, že se do tendru na provoz systému přihlásil jen jeden zájemce. Na přípravě nového projektu podle něj bude pracovat komise pro smart city. Cílem je, aby město připravilo podmínky pro fungování různých druhů přepravy od různých dodavatelů, ze kterých by pak lidé mohli vybírat prostřednictvím mobilní aplikace. "Konkrétní časový harmonogram v současné době není," dodal primátor.

Zrušení zakázek se nelíbí opozičnímu ANO. Podle šéfa klubu zastupitelů hnutí a poslance Patrika Nachera je absurdní, že nová rada zavedla kvůli špatné kvalitě ovzduší MHD zdarma v době smogu, které však situaci nijak nezlepší, a nyní ruší zakázku na elektromobily, které by ji zlepšily. "Pokud radní nepovažovali ten tendr za kvalitní, stačilo změnit podmínky. Rozhodnout o zrušení celé soutěže považuju za chybu, protože podpora elektromobility je právě jedno z těch koncepčních opatření, které přispěje k trvalému zlepšení ovzduší," uvedl.

Carsharing umožňuje více řidičům používat stejný automobil. Cílem projektu je nabídnout Pražanům alternativu k veřejné dopravě, pohybu vlastním autem nebo využívání taxi a služeb typu Uber. Zároveň má přispět ke zvýšení počtu elektromobilů v ulicích Prahy a ke zlepšení životního prostředí. Podle původního harmonogramu měla služba začít fungovat v polovině roku 2020 a nabízet 600 vozů.

V Praze nyní fungují tři společnosti poskytující carsharing, které však téměř nenabízejí elektromobily. Největší z nich, firma Car4Way, disponuje téměř 400 vozy. V Praze nabízí také společnost Rekola sdílení kol a společnost Lime začala před časem v širším centru metropole půjčovat elektrické koloběžky.