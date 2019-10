Veřejnost uctí památku Karla Gotta na Žofíně

Lidé se budou moci rozloučit se zpěvákem Karlem Gottem v pátek 11. října v Paláci Žofín na Slovanském ostrově v Praze. Následující den se bude konat zádušní mše pro pozvané hosty ve svatovítské katedrále na Pražském hradě, kterou bude sloužit kardinál Dominik Duka.

Oznámila to vdova Ivana Gottová, která se rozhodla pro pohřeb se státními poctami. Poděkovala všem za projevy soustrasti a za podporu. I druhý den po smrti nejslavnějšího českého zpěváka populární hudby, který ovlivnil několik generací posluchačů, na něj lidé vzpomínají po celé zemi.

"Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, kteří nám vyjádřili svou soustrast s odchodem mého manžela Karla Gotta. Zároveň děkuji panu premiérovi a vládě za iniciativu spojenou s uspořádáním státního pohřbu. Po důkladné úvaze jsem se rozhodla pro pohřeb se státními poctami," uvedla na oficiálním webu Gottová. Další informace k pohřbu, který se má podle dřívějšího rozhodnutí vlády stát i dnem státního smutku, neuvedla.

Gott zemřel v úterý 1. října po těžké nemoci, bylo mu 80 let. Poslední rozloučení pro veřejnost se uskuteční na Žofíně v pátek 11. října od 8:00 do 22:00. V sobotu 12. října od 11:00 pak bude v katedrále svatého Víta sloužit pražský arcibiskup Duka zádušní mši, které se zúčastní pozvaní hosté. "Vážím si podpory, které se nám v těchto dnech dostává," uvedla v prohlášení Gottová.

Duka večer na twitteru napsal, že už při prvním rozhovoru Ivany Gottové s pražským arcibiskupstvím od ní zazněla prosba o sloužení zádušní mše za jejího manžela ve svatovítské katedrále. "Rád její prosbě vyhovím a prosím také ostatní o modlitbu za zemřelého Karla Gotta a celou jeho rodinu," uvedl kardinál.

Pohřeb se státními poctami

Vláda ve středu několik hodin po oznámení úmrtí Gotta rozhodla, že pokud s tím bude rodina souhlasit, Česko se s Gottem rozloučí státním pohřbem, na jehož datum připadne i státní smutek. Ve čtvrtek však premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že poslední rozloučení bude mít podobu pohřbu se státními poctami, který je méně formální než klasický státní pohřeb určený především pro zesnulé hlavy států.

Znakem pohřbu se státními poctami je například přítomnost státní vlajky nebo účast vojáků. Poprvé se tak stalo při pohřbu bývalého ministra a ombudsmana Otakara Motejla v roce 2010. O šest let později vláda zamýšlela uspořádat pohřeb se státními poctami sportovní gymnastce Věře Čáslavské, o státním pohřbu se mluvilo i po úmrtí atleta Emila Zátopka (2000). V obou případech uspořádání takového pohřbu odmítla rodina.

Lidé i dnes vzpomínali na hudební legendu a vyjadřovali soustrast rodině na různých pietních místech. K vile na Bertramce, kde Gott dlouhá léta žil a kde také v úterý před půlnocí zemřel, dnes i v silném dešti a zimě neustále přicházeli lidé všech věkových kategorií a přinášeli svíčky, květiny či fotografie. Na Gotta vzpomínají také v dejvickém divadle Semafor, pietní místo zřídilo vydavatelství Supraphon ve své prodejně na Jungmannově náměstí nebo pražská konzervatoř, kde Gott studoval. Vyjádřit úctu a soustrast mohou lidé také v kondolenční knize, kterou ve svém úřadu umístila Praha 5.

Pátá městská část už našla konkrétní místa, která chce pojmenovat po svém nejslavnějším obyvateli. "V této chvíli zvažujeme pojmenování nové ulice či náměstí v plánovaném projektu Smíchov City," uvedla starostka Prahy 5 Renáta Zajíčková (za ODS). Městská část Praha 5 nechce přejmenovat již existující ulici, a to zejména s ohledem na komplikace, které by to přineslo jejím občanům. Svůj záměr bude koordinovat s magistrátem. Ve hře je také výstavba nového multifunkčního sálu, který Praze 5 stále chybí a mohl by nést umělcovo jméno.

Prezident Miloš Zeman dnes prohlásil, že Gott spojoval mnohé generace, což se téměř žádnému zpěvákovi nepodaří. Vyjádřil také lítost nad tím, že už Gott kvůli zdravotním problémům nemohl využít pozvání do Lán, které mu prezident nabídl u příležitosti zpěvákových 80. narozenin, které oslavil v červenci.

Zeman letos uvedl, že zvažuje, že Gottovi udělí vyšší státní vyznamenání. Zpěváka plánoval ocenit až v příštím roce, aby si mohl cenu osobně převzít, když se tento rok potýká se zdravotními komplikacemi. Gott v roce 2009 získal od Zemanova předchůdce Václava Klause medaili Za zásluhy I. stupně.