Veterináři hlásí úhyn dvou loveckých psů kvůli pseudovzteklině, varují majitele

Veterináři v posledních týdnech v České republice potvrdili úhyn dvou loveckých psů v důsledku Aujeszkyho choroby neboli pseudovztekliny. Varují majitele loveckých psů i dalších domácích zvířat před kontaktem s divokými prasaty.

Lidé by svá zvířata také neměli krmit syrovým masem nebo vnitřnostmi z divočáka. Chovatelé hospodářských zvířat by měli dodržovat podmínky biologické bezpečnosti, především zamezit možnému vniknutí divokých prasat do chovů. Nákaza se v chovech ale dlouhodobě nevykytuje. Choroba není nebezpečná pro člověka. Ve čtvrtek to sdělil mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček.

Takzvanou pseudovzteklinu vyšetření prokázalo v polovině prosince u jezevčíka chovatele z Buchlovic na Uherskohradišťsku. Na stejnou nákazu v minulém týdnu uhynul jagdteriér majitele ze Zádvěřic na Zlínsku. Oba psi byli krátce před smrtí v kontaktu s divokými prasaty. Onemocnění není léčitelné, vakcína pro psy podle Vorlíčka dosud neexistuje.

Aujeszkyho choroba je rozšířena prakticky po celém světě. Přenašeči jsou dospělá prasat, jediná nákazu přežívají. Původcem onemocnění je herpesvirus, který napadá nervovou soustavu a dýchací ústrojí. Poslední dostupná data z roku 2017 ukázala, že protilátky má více než pětina divokých prasat po celé ČR, tedy se během života s virem setkala. "Přítomnost protilátek neznamená, že všechna sérologicky pozitivní prasata jsou nezbytně aktivními vylučovateli viru, toto riziko však existuje. To by si měli být majitelé, kteří své psy používají při lovu, uvědomit," uvedl Vorlíček.

Nákaza je přenosná také na skot, ovce, kozy, psy, kočky, králíky a volně žijící živočichy. Přenáší se nejčastěji přímým kontaktem, ale i slinami, krví, pozřením vyvržených vnitřností či odřezků masa.