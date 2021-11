Veterináři začali utrácet 1050 hus s ptačí chřipkou z chovu Rybářství Nové Hrady

Veterináři začali utrácet 1050 hus v komerčním chovu u rybníka Velebil poblíž Údolí u Nových Hradů. U dvou hejn chovných hus na rybníce se potvrdila ptačí chřipka. V úterý by se mělo prokázat, zda jde o vysoce patogenní virus, podle toho přijmou veterináři další opatření, řekla v úterý Lucie Filásová z jihočeské veterinární správy.

Chovy čítající 5000 ptáků patří firmě Rybářství Nové Hrady, v jejímž chovu v Byňově se minulý týden potvrdila ptačí chřipka a veterináři tam 22. listopadu utratili asi 1000 ptáků. V Byňově šlo o vysoce patogenní virus H5N1, který je potenciálně přenosný na člověka. Rybářství Nové Hrady přesunulo nově všechnu drůbež do hal, uvedla Filásová.

Ptáci, jež veterináři vybijí, byli ve dvou halách. "Budou se utrácet plynem v kontejnerech," řekla Filásová. Zásah potrvá zhruba do 13.00, potom se drůbež odveze do asanačního podniku.

Nákazu do chovu zřejmě zanesli volně žijící ptáci, stejně jako v Byňově. "Máme i informaci od chovatele, že se na rybníky stahuje hodně divokých kachen. Ještě než se nákaza potvrdila, byli (chovaní) ptáci venku ve výběhu, to láká i volně žijící ptáky. A jak začíná mráz, stahují se na rybníky k ptákům chovaným v halách," řekla Filásová. Krmivo a vodu podávali chovatelé uvnitř, ale nákaza se podle Filásové šíří hlavně trusem, ve vodě. "V současnosti chovatel uzavřel všechny husy i kachny do hal," doplnila veterinářka.

V Byňově je jediný šlechtitelský chov hus v ČR, v jeho genové rezervě se zatím virus neprokázal. Veterináři odebrali vzorky u deseti různých hejn, vyjma Velebilu jsou výsledky negativní. Zatím není zřejmé, zda jde, jako v případě ptáků z Byňova, o vysoce patogenní virus H5N1. Až to bude jasné, přijmou veterináři další opatření. Když bude virus vysoce patogenní, posune se podle Filásové ochranné pásmo o tři kilometry na západ, případně veterináři vyšetří další chovy a informují obce. Mimořádná opatření kolem ohnisek potrvají minimálně několik týdnů.

Rybářství Nové Hrady doufá, že šlechtitelský chov přežije. "Zatím jsou napadené mladé chovné husy, ale rodičovské a prarodičovské chovy jsou bez problémů," řekl v pondělí ředitel Rybářství Nové Hrady Lubomír Zvonař. Minulý týden řekl, že když se ptačí chřipka prokáže v chovech plošně, budou dopady nedozírné. Veterináři upozornili zaměstnance rybářství, že musí používat jednorázové obleky, aby zabránili dalšímu šíření nákazy. Na zásahu se v úterý podílelo pět veterinářů a asi 40 hasičů.

V jižních Čechách jsou od poloviny listopadu ochranná pásma kvůli ptačí chřipce v malochovu u Stráže nad Nežárkou. Ve tříkilometrovém pásmu jsou dva velkochovy, kde je přes 100 tisíc ptáků. Porážka a zpracování zvířat z těchto chovů budou mít přísnější pravidla, řekl ředitel jihočeské veterinární správy František Kouba.

V Evropě přibývá ohnisek ptačí chřipky. V ČR letos veterináři utratili už zhruba čtvrt milionu ptáků, nemoc citelně zasáhla chovy kachen firmy Perena.