Většina českých domácností by mohla výrazně snížit spotřebu energií díky lepšímu zateplení

České domácnosti protopí kvůli špatnému stavu domů víc než polovinu svých nákladů na energie zbytečně. Za energie utratí téměř 190 miliard korun ročně. Problémem je především nedostatečné zateplení starších domů. Vyplývá to ze studie poradenské společnosti KPMG a Stavební spořitelny České spořitelny. Na výrazné snížení spotřeby domácností bude podle nich do roku 2050 zapotřebí až 2,5 bilionu korun.

V Česku je podle studie 4,5 milionu bytů, z toho dva miliony v rodinných domech a 2,5 miliony v bytových domech. Domácnosti spotřebují téměř třetinu celkové spotřeby energií, většinou na vytápění. Energiemi podle studie plýtvají zejména starší domy, které byly postaveny před rokem 1980 a dosud je jejich majitelé nerekonstruovali. V těchto domech přitom v současnosti žije více než polovina obyvatel ČR. Nejčastějším problémem je podle tvůrců studie zateplení domů, které nemá skoro 700.000 domácností. Zateplené stěny nemají více než dva miliony bytů, přes milion bytů nemá izolační okna.

Podle Libora Vošického ze Stavební spořitelny České spořitelny by spotřeba energií v těchto domech mohla být až o dvě třetiny nižší, pokud by domácnosti přijaly úsporná opatření. Při kompletním zateplení by podle něj výše úspory energie odpovídala roční výrobě zhruba dvou bloků jaderné elektrárny Temelín. Upozornil, že situace se navíc může dál zhoršit kvůli předpokládanému růstu spotřeby v budoucnu.

K dosažení takových úspor bude podle propočtů KMPG zapotřebí na rekonstrukce dohromady kolem 2,5 bilionu korun. Vošický v této souvislosti připomněl, že v průměru by šlo o 75 miliard korun ročně, přičemž nyní domácnosti na opatření vynakládají zhruba 45 miliard korun za rok.

Studie se zaměřila také na situaci v jednotlivých regionech. Nejlepší situace je podle ní v Karlovarském a Jihomoravském kraji. Naopak největší potenciál úspor je podle tvůrců studie na Liberecku a Královéhradecku. "Potenciální výše úspory v Královéhradeckém kraji by byla 5,6 miliardy Kč ročně. Abychom toho dosáhli, potřebujeme rekonstruovat rodinné a bytové domy za pět miliard korun ročně," uvedla na příkladu jednoho z krajů Anna Fořtová z KPMG.

Podle majitele koncernu DEK Víta Kutnara je české stavebnictví na realizaci úsporných opatření připraveno, pokud budou práce rozloženy v čase. "Stavebnictví se nyní příliš nedaří, naši zákazníci odhadují pokles v příštím roce o 3,6 procenta, a proto nám přijde vhodná chvíle nyní začít," řekl Kutnar.

Vošický proto vyzval stát k rozšíření partnerství se stavebními spořitelnami. Dotační specialisté stavebních spořitelen v Česku od března do září poradili 13.797 lidem. Za tu doby například poskytly 589 zvýhodněných úvěrů k dotačnímu programu Oprav dům po babičce za 788 milionů Kč. Přibližně čtvrtinu objemu nezajištěných úvěrů spořitelen pak tvoří úvěry na financování energeticky úsporných rekonstrukcí. "To ale ke zvýšení dostupnosti rekonstrukcí nestačí. Navrhujeme proto rozšířit možnost čerpat kofinancované úvěry i na ostatní komplexní energetické rekonstrukce v rámci NZÚ (dotačního programu Nová zelená úsporám, pozn. red.)," řekl Vošický.