Většina kroužků se nyní obnoví venku, docházka bude záležet i na testech

Většina kroužků domů dětí a mládeže (DDM) se v nadcházejících dnech obnoví prezenčně venku. Do venkovních prostor se přesunou i aktivity, které jinak bývají obvykle uvnitř, jako třeba výtvarné kroužky. Řekl to předseda Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže a ředitel DDM hlavního města Praha Libor Bezděk. Kolik dětí se nyní do kroužků vrátí, bude podle něj záležet mimo jiné na frekvenci testování dětí na covid-19 ve školách.

Vláda v pondělí rozhodla, že se díky zlepšení epidemické situace mohou ve střediscích volného času v Praze a dalších šesti krajích od úterka setkávat vevnitř skupiny tří dětí a venku 20 dětí. Na jedno dítě venku má být plocha 15 metrů čtverečních. Podmínkou účasti je negativní test na covid-19. Dítě může předložit potvrzení o testu z odběrového místa v nemocnici nebo třeba jen čestné prohlášení o testu ze školy. Antigenní test nesmí být starší než 72 hodin, přesnější PCR test musí být provedený v posledních sedmi dnech. Testem se nemusejí prokazovat očkovaní a děti, které prodělaly covid-19 v uplynulých 90 dnech.

Například DDM hlavního města Praha podle Bezděka už v úterý obnoví činnost ve všech kroužcích, které se mohou konat venku. Zástupci volnočasových aktivit byli minulý týden ve spojení s hlavní hygieničkou a snažili se vyjednat obnovení kroužků v režimu nastaveném pro mládežnický sport, uvedl. V pátek proto Bezděk informoval všechny další DDM, aby se s předstihem připravily na možné obnovení činnosti v nejbližší době. "Myslím si, že během dalších dnů to rozběhnou," řekl.

Jaký bude zájem o docházku, nedokázal odhadnout. Podle něj se bude odvíjet hlavně od testování. Možnost využít výsledek testu ze školy podle něj bude narážet na to, že děti chodí do školy ob týden. Testování na kroužku podle něj zase zabere třeba třetinu času kroužku. Podotkl, že DDM ani nemají od státu žádné testy, a rodiče je tedy budou muset zajistit pro děti sami.

V DDM hlavního města Praha podle Bezděka začne fungovat prezenčně kolem 80 procent aktivit. "Do venkovního prostoru se snažíme převést i co nejvíc vnitřních aktivit," řekl. Děti se tak podle něj budou scházet například na stadionu Kotlářka. Na běžeckou dráhu o délce 400 metrů a šířce sedmi metrů se vejde asi devět skupin, vypočetl. Kromě dráhy jsou v areálu dvě samostatná hřiště a prostor, který se dá rozdělit asi na čtyři sektory, popsal.

V režimu podobném lesním školkám se podle něj obnoví i činnost center pro předškolní děti. Na rozdíl od školek se v nich ale děti budou muset prokázat negativním testem jako v kroužcích. Testovat se budou neinvazivními testy, které si přinesou s sebou, řekl Bezděk.

V distanční výuce bylo v DDM hlavního města Praha dosud asi 230 kroužků. Na dálku budou nyní pokračovat pouze ty, které se zatím prezenčně venku neobnoví. Budou mezi nimi zřejmě třeba počítačové kroužky, uzavřel Bezděk.