Většina obcí s rušením poboček České pošty nesouhlasí

Česká pošta kvůli snížení počtu poboček o 300 zruší k polovině roku 950 pracovních míst. Dalších 500 míst škrtne v logistické síti, uvedl dnes pověřený generální ředitel pošty Miroslav Štěpán. Proti ohlášenému rušení pošt se staví komunální politici. Svaz měst a obcí (SMO) dnes uvedl, že po velikonočních svátcích bude s vedením státního podniku o plánované transformaci jednat, aby síť pošty byla nadále funkční. Po vládě svaz chce, aby plán rušení poboček neschvalovala před projednáním s obcemi.

Zrušením části poboček chce pošta ušetřit zhruba 700 milionů korun ročně. Letos by jí tento krok měl pomoci vyhnout se pádu do insolvence. Podle Štěpána by snížení minimálního počtu poboček z 3200 na 2900 mělo být poslední do konce příštího roku. Rozsah poskytovaných služeb pošta měnit nehodlá.

Pošta, která v současnosti zaměstnává necelých 23.000 lidí, původně uváděla, že v polovině letošního roku propustí 1600 pošťáků a zruší až 2269 pracovních míst. Dnes Štěpán uvedl, že kvůli snížení počtu poboček bude v polovině roku zrušeno 950 míst. Dalších 500 míst podnik ke stejnému datu škrtne v logistické síti.

Pošťáků podle Štěpána z poboček ve skutečnosti odejde ještě méně, protože firma části z nich nabídne jinou pozici nebo rekvalifikaci. Propuštěným zaměstnancům podnik poskytne odstupné.

Většina dotčených obcí s rušením poboček na jejich území nesouhlasí a chce s vedením podniku ještě jednat. Předseda SMO František Lukl dnes ČTK řekl, že svaz bude s vedením podniku jednat po Velikonocích. Počítá, že jednání zástupců pošty se všemi starosty a primátory obcí, kde mají pobočky být zrušeny, se uskuteční do konce dubna, aby ještě v květnu a v červnu mohl být plán upraven.

SMO podle Lukla chápe, v jaké situaci se Česká pošta nachází, současně si ale nepřeje, aby se transformace dotkla funkčnosti sítě. V jednáních chce svaz aktivně spolupracovat, maximální volnost při jednáních nechává vedení jednotlivých měst a obcí.

O tom, že se s vedením pošty chtějí sejít, dnes informoval sněm pražských starostů. Ti poště vyčítají nedostatečnou komunikaci a opominutí řady faktorů při výběru poboček, které mají skončit. Pražští starostové rovněž žádají vládu, aby do doby, než budou jednání ukončena, neschvalovala zamýšlený plán rušení poštovních poboček.

Plzeňský kraj zašle ministrovi vnitra Vítu Rakušanovi (STAN) žádost, aby vláda posunula termín rušení poboček z letošního 1. července na 1. ledna 2024. "Škody napáchané způsobem komunikace s městy a obcemi byt tak šly napravit," uvedl dnes hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták (Piráti). Návrh podpořili starostové všech sedmi měst a obcí regionu, v nichž se má zrušit celkem 22 pošt.

Podle Rakušana letos České poště hrozila insolvence. Za loňský rok podnik zvýšil ztrátu na 1,75 miliardy korun z předchozích 681 milionů korun.

Navzdory finančním problémům pošta na konci letošního února vypsala výběrové řízení na průzkum spokojenosti zákazníků za desítky milionů korun, uvedl dnes web Hospodářských novin. Tendr vyhlásilo marketingové oddělení ještě za bývalého ředitele pošty Romana Knapa. Podle současného vedení podniku ale není jisté, zda se průzkum uskuteční. "Zodpovědnost nese marketing. A ten se musí domluvit se všemi, zda to, co by eventuálně bylo výsledkem tendru, je pro nás aplikovatelné i v podmínkách, ve kterých nyní jsme," řekl serveru Štěpán.