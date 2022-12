Většina Pražanů ví, jak olej správně likvidovat, polovina to přesto dělá špatně

Blíží se vánoční svátky a s nimi také tradiční štědrovečerní menu. Vedle bramborového salátu v něm nesmí chybět smažený kapr či řízky, pro jejichž přípravu je potřeba nemalé množství oleje. Jeho správná likvidace může zamezit ucpání odpadů a zabránit nečekaným výdajům. Povědomí o tom mají 4 z 5 Pražanů, vhodný způsob recyklace však praktikuje pouze třetina z nich. Vyplývá to z průzkumu pro Pražské vodovody a kanalizace.

Více než polovina dotázaných Pražanů likviduje použitý olej jedním z nesprávných způsobů.

V kuchyňském dřezu končí ve 20 % domácností, 14 % ho vylévá do toalety. Dalších 16 % ho sice přeleje do uzavíratelné PET lahve, tu však vhodí do směsného odpadu. Správně by však tuto nádobu měli umístit do kontejneru určenému k recyklaci jedlých tuků a olejů, případně ji odvézt do sběrného dvora.

Druhý způsob správné likvidace není úplně praktický, což potvrzují předchozí pokusy o tato řešení v jednotlivých pražských částech. Kromě vzdálenosti jednotlivých dvorů byla hlavní výtkou obyvatel Prahy také omezená otevírací doba. Řešením mají být speciální kontejnery, které jako ideální způsob recyklace určuje 83 % Pražanů. Proč je ale využívá pouze třetina (33 %) z nich?

Nedostatek kontejnerů

Menší černé kontejnery, nejčastěji s oranžovým víkem, byly v posledních letech rozmístěny do ulic Prahy pro snazší způsob recyklace olejů. Bohužel jich je ale v ulicích málo. Dle dostupných údajů na webových stránkách jednotlivých městských částí se jich průměrně nachází na území jedné z nich přibližně 20. Na Praze 1 ale například pouhých 6, naopak Praha 10 se může pyšnit 42 kontejnery.

Nízkou dostupnost potvrzují také data z průzkumu. Pouze 33 % respondentů potvrdilo, že se v blízkosti jejich bydliště nachází kontejner k recyklaci olejů. Naopak 51 % tuto možnost dle svých slov nemá, 16 % si není jisto.

Hlavně ne do trubek

Vylévání použitého oleje do odpadů je v Praze bohužel stále velmi častým jevem. Domácnosti praktikující tento způsob likvidace si tím zadělávají na nemalé problémy, které mohou zaměstnat jejich už tak namáhané peněženky. Tuky v odpadech tuhnou, zachycují nejrůznější nečistoty a postupně tak ucpávají odpadní potrubí. "Často mají lidé ještě litinové potrubí, které se ucpe poměrně snadno a vede k vytopení bytu," uvádí Anatoliy Pryyma, instalatér ze společnosti Prima Servis. Zároveň potvrzuje, že oprava je často náročná, a to i finančně. "Průměrná cena za řešení ucpaného odpadu se pohybuje v jednotkách tisíc. Při složitějších opravách přesáhne i 10 tisíc korun," dodává Pryyma.

Sběr dat byl realizován na vzorku 1000 Pražanů během listopadu 2022 prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos.