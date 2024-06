Většinu poruch po bouřce energetici odstranili, zbývá 4000 míst bez proudu

Většinu poruch na elektrickém vedení se po silných bouřkách, které se vyskytly v Česku v pátek a v noci na dnešek, podařilo do sobotního podvečera odstranit. Bez elektrického proudu přesto kolem 18:00 zůstávalo asi 4000 domácností, a to zejména na Karvinsku. Vyplývá to z informací distribučních firem ČEZ a EG.D.

Ráno společnosti evidovaly kolem 30.000 odběrných míst bez proudu. Výpadky většinou způsobily popadané stromy či větve do elektrického vedení. V bouřkách se podle meteorologů vyskytovaly kroupy velké až osm centimetrů, výrazné nárazy větru a také intenzivní srážky.

Společnost ČEZ dnes k 18:00 evidovala ještě osm poruch na vedení vysokého napětí, bez elektřiny bylo 3800 odběrných míst na Karvinsku, řekla ČTK mluvčí ČEZ Soňa Holingerová. Ráno kolem 09:00 měla přitom firma nahlášeno 31 poruch na vedení vysokého napětí, bez elektřiny bylo kolem 21.000 domácností. "Nejhorší okamžik byl v 01:00, kdy jsme měli asi 35.000 domácností bez elektřiny," dodala mluvčí. Nejvíc postižený byl podle ní Moravskoslezský kraj, zejména Karvinsko a Frýdecko-Místecko, a pak Jablonecko v Libereckém kraji.

Behěm dne se dařilo poruchy odstraňovat, například k 15:00 měli energetici hlášeno 17 poruch na vedení vysokého napětí, bez elektřiny bylo asi 9500 domácností, z toho v Moravskoslezském kraji to bylo přes 8000 odběratelů a v Libereckém asi 1200 míst, zejména na Jablonecku, 200 připadalo na Středočeský kraj.

Distribuční společnosti EG.D ze skupiny E.ON, která působí zejména na jihu Čech a Moravy, se do odpoledne podařilo většinu poruch odstranit. K dnešním 17:30 zůstávalo na distribučním území bez proudu asi 300 odběrných míst, a to v obcích Těchov a Bukovina na Blanensku a v obcích Nemojany a Opatovice na Vyškovsku. "V těchto lokalitách jsme evidovali hlavně popadané vodiče a zlomené stožáry našeho vedení, které jsou navíc umístěny v těžko přístupném terénu. Ten je po vydatných bouřkách navíc bahnitý a podmáčený, což zpočátku ztěžovalo dopravu našich montérů na místo. I zde by však měly být do dnešního pozdního večera dodávky proudu obnoveny," sdělil ČTK mluvčí firmy Lubomír Budný.

Nejvíce poruch EG.D evidoval v pátek kolem 21:00, a to 15 na vedení vysokého napětí. V té době bylo podle mluvčího bez dodávek elektřiny téměř 24.000 odběratelů, především v okrese Brno-venkov a dále na Vyškovsku. "Na opravách jsme intenzivně pracovali po celý večer do 21:00, část zbývajících poruch jsme potom řešili ihned od brzkého rána. V sobotu v 07:00 zůstávalo omezených zhruba 7800 odběratelů, a to zejména na Vyškovsku a na Brněnsku, Blanensku a Kroměřížsku," uvedl mluvčí.