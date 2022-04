Více než třetina stran a hnutí neodevzdala finanční zprávu za uplynulý rok

Více než třetina politických stran a hnutí neodevzdala finanční zprávu za rok 2021. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí dokončil úvodní formální kontroly dodaných zpráv. Zákonem stanovenou povinnost předložit dokumenty nejpozději 1. dubna splnilo 163 z celkových 247 povinných subjektů, oznámila v pátek mluvčí úřadu Luisa Divišová.

"Základním kritériím vyhovělo 151 subjektů, které odevzdaly zprávu včas a úplnou. Evidujeme 12 subjektů, které sice odevzdaly zprávu včas, ale informace v ní obsažené byly neúplné," uvedl Jiří Navrátil, člen úřadu a koordinátor agendy hospodaření politických stran a hnutí.

Vůbec zprávu nedodalo 84 stran a hnutí. Za neodevzdání dokumentu ve stanovené lhůtě hrozí sankce až 200 tisíc korun. V případě, že politické subjekty dodají zprávu s nedostatky, které ani po výzvě neopraví, mohou dostat pokutu až dva miliony korun.

V první fázi úřad provedl formální kontrolu zpráv. Zkoumal, zda strany dodaly všechny zákonem požadované typy informací o svém hospodaření. V dalších týdnech naváže obsahová kontrola správnosti dokumentů. Úřad analyzuje informace, které se týkají například darů a bezúplatných plnění.

Strany a hnutí, které zprávu v zákonném termínu neodevzdaly, obdrží výzvu k jejímu dodatečnému dodání. Další subjekty mohou očekávat výzvu k doplnění chybějících informací.

"V případě, že by uložená sankce nevedla k nápravě a přestupek by se opakoval, úřad může podat podnět vládě na pozastavení činnosti dotčené strany či hnutí. Takový návrh pak putuje do rukou Nejvyššího správního soudu," uvedl Navrátil.

Strany a hnutí, které nepředloží úplnou výroční finanční zprávu, také mohou přijít o státní příspěvek na činnost, což je významná příjmová položka. Ministerstvo financí ho vyplácí každoročně ve čtyřech čtvrtletních splátkách zpětně poté, co dohledový úřad vyrozumí ministerstvo o splnění povinnosti.

Na státní příspěvek mělo v prvním čtvrtletí roku 2022 nárok 39 stran a hnutí. "Informaci o předložení úplné výroční finanční zprávy jsme ministerstvu posílali průběžně podle toho, jak tyto strany a hnutí své výroční zprávy předkládaly, a to celkem v sedmi dopisech. Povinnost předložit výroční finanční zprávu z těchto politických stran a hnutí dosud nesplnilo politické hnutí Ostravak. Informaci ke zbývajícím subjektům zašleme ministerstvu k 31. květnu 2022, jak to vyplývá ze zákona o sdružování," uvedl Ivo Kousal, vedoucí oddělení kontroly a správního řízení dohledového úřadu.