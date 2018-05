VIDEO: "Jsem vlastenec!" Foldyna odráží kritiku po akci Nočních vlků

Poslanec a místopředseda ČSSD Jaroslav Foldyna v emotivním videu zareagoval na kritiku, které čelí i kvůli incidentu při akci motorkářů z ruského nacionalistického klubu Noční vlci v Praze.

Noční vlci v Praze uctili památku ruských vojáků padlých za druhé světové války. Na Olšanských hřbitovech na ně v pondělí čekalo více než 150 příznivců i desítky odpůrců. Obě skupiny se slovně střetly, policie jednoho muže zadržela. Foldyna byl mezi příznivci ruských nacionalistů, s jejich oponenty se hádal a s jedním i postrkoval.

Foldynu za incident kritizoval například šéf ČSSD Jan Hamáček. "Původně jsem nechtěl svého spolustraníka kritizovat přes média, protože takové politické půtky našich straníků jsou přesně to, díky čemu ztrácí ČSSD před občany důvěryhodnost. Jenže tady už nejde jen o politické neshody, které by se měly řešit výhradně uvnitř strany. Tohle prostě Jaroslav Foldyna přehnal, jako místopředseda strany se musí kontrolovat a měl by se za své chování omluvit," uvedl Hamáček na Facebooku. "Že se o účasti Jardy Foldyny na akci ruských motorkářů bude psát a mluvit, to bylo jasné. Také jsem dopředu řekl, že je to jeho soukromá iniciativa, se kterou ČSSD nemá a nechce mít nic společného. Bohužel to, co se nakonec odehrálo, výrazně přesáhlo meze soukromé akce jednoho z členů vedení ČSSD. Jako předseda sociální demokracie budu v pátek na jednání předsednictva s Jaroslavem Foldynou o včerejším incidentu a jeho chování osobně mluvit," napsal předseda ČSSD.

Foldyna na kritiku zareagoval v emotivní videu. Jakoukoli omluvu striktně odmítá. "Za co bych se měl omlouvat? Že jsem vlastenec? Vlastenec je pro vás špinavý a špatný slovo?" řekl Foldyna ve videu.