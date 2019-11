VIDEO: Sprejeři se vrhli na metro, pak zaútočili i na personál

Trojice lidí v Praze posprejovala vagon metra a napadla i obsluhu metra. Pracovníkům dopravního podniku stříkali pachatelé sprejem do obličeje.

Incident se stal na konci října, útočníky se zatím nepodařilo vypátrat. Policisté prosí o pomoc při pátrání veřejnost. Na webu policie to v pondělí oznámil mluvčí pražských policistů Jan Rybanský. Policisté zveřejnili záznam incidentu z bezpečnostních kamer.

Případ se stal ve čtvrtek 24. října kolem 22 hodiny ve stanici metra Motol. Trojice v tmavém oblečení, kšiltovkách a s šátky přes ústa vyběhla na nástupiště a začala sprejovat na poslední vagon metra. "Nepřestali ani ve chvíli, kdy se na místo dostavila obsluha metra, která se jim snažila v činnosti zabránit. Zatímco dva z nich pokračovali v malování, třetí je bránil. Obrátil sprej proti zaměstnancům a opakovaně jim stříkal barvu do obličeje," popsal situaci Rybanský.

Do potyčky se pak zapojili i ostatní pachatelé. Následně utekli do areálu blízké nemocnice. "Pokud máte jakékoli informace, které by vedly k odhalení totožnosti pachatelů, kontaktujte linku tísňového volání 158," uvedl mluvčí policie. "Rádi bychom se také touto cestou obrátili i na cestující, kteří tento incident mohli zaznamenat na své mobilní telefony. Pokud záznamem disponujete, kontaktujte tísňovou linku nebo se s ním, prosím, osobně dostavte na policejní služebnu na Zličíně a předejte ho kolegům. Výrazně tím můžete přispět k odhalení totožnosti pachatelů," požádal veřejnost.

Případ policisté vyšetřují pro podezření z trestných činů výtržnictví a poškození cizí věci. Trojici pachatelů hrozí trest až dva roky vězení.