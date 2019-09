VIDEO: Střet s vlakem? Řidič kamionu jednal nepochopitelně

V pražské Uhříněvsi v ulici U starého mlýna se na přejezdu srazil vlak s nákladním automobilem. Vlak vykolejil, lehce bylo zraněno osm lidí, včetně jednoho dítěte. Vyplývá to z informací mluvčích policie, hasičů a záchranné služby. Podle Drážní inspekce byl přejezd zabezpečený světly a závorami. Provoz vlaků na koridoru do Českých Budějovic mezi Prahou a Říčany je přerušen, dopravce zajišťuje náhradní autobusovou dopravu, cestující musí počítat s omezením do pozdních večerních hodin, uvedly České dráhy na webu. Předběžnou škodu stanovila Drážní inspekce na zhruba 23 milionů korun.

V péči záchranářů skončilo podle jejich mluvčí Jany Poštové osm pacientů, mezi nimi jedno dítě, řidič nákladního automobilu a vlakvedoucí. "Všechny osoby ošetřeny a s lehčími poraněními transportovány do vinohradské a Thomayerovy nemocnice," uvedla mluvčí. Na místo podle ní kromě záchranářských vozidel mířil i vrtulník a speciální vůz Atego, který slouží k řešení krizových situací.

Podle inspekce cestovalo ve vlaku asi 220 lidí. S jejich evakuací pomáhali hasiči, kteří také zajistili místo proti vzniku požáru. Na místě zasahovaly jednotky ze Strašnic, Chodova, Říčan a hasiči Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). Vlak po střetu vykolejil a je poškozeno trakční vedení. Je také zdemolován přejezd.

Drážní inspekce má na místě tři inspektory. "Přejezd je po rekonstrukci, má záznamové zařízení," řekl ČTK generální inspektor Jan Kučera. Inspekce nyní podle něj provede standardně rozbor zabezpečovacího zařízení a rozbor rychloměru. Je to záležitost několika dnů až týdnů, dodal. Předběžnou škodu na vlaku inspektoři odhadli na 20 milionů korun a škodu na trati na tři miliony korun. Zkouška na alkohol u řidiče nákladního vozu byla negativní, dodal Kučera.

Dálková i regionální doprava je v místě zastavena. České dráhy mezi Prahou a Říčany organizují náhradní dopravu autobusy, která má ale ve srovnání s vlaky omezenou kapacitu.

"Žádáme proto cestující v tomto směru, aby odložili své cesty na pozdější dobu, až bude alespoň částečně obnoven provoz na železnici," sdělila ČTK mluvčí ČD Gabriela Novotná. Po dokončení vyšetřování se musí vlak speciální technikou zpět nakolejit a teprve potom začne oprava poškozené trati a trakčního vedení.