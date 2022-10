Víkendová změna času v ČR zastaví čtyři noční dálkové spoje

Víkendová změna času ovlivní na české železnici provoz čtyř nočních dálkových vlaků. Spoje budou během posunu času o hodinu zpět čekat ve stanici v Bohumíně a následně pojedou už podle středoevropského času (SEČ), který platí v zimních měsících.

Informovaly o tom ve středu České dráhy. Regionálních spojů a vlaků dalších dopravců by se posun týkat neměl. V noci na neděli 30. října končí letní čas a hodinové ručičky se ve 3.00 posunou o hodinu zpět.

Zastavení vlaků je nutné kvůli další návaznosti v jízdním řádu. Pokud by tyto spoje nezůstaly stát, jely by po změně času ve zbytku trasy o hodinu dříve.

Všechny dálkové vlaky budou na odjezd podle nového času čekat v Bohumíně. Konkrétně půjde o linky z Humenného do Prahy, který z Bohumína odjede podle nového času v 3.28, spoj z opačného směru pak vyjede ve 3.00. Další linky, které budou muset stát kvůli změně času, jsou spoje jezdící mezi rakouským Štýrským Hradcem a Berlínem. Spoj do Německa po pauze vyjede ve 2.40, vlak do Rakouska ve 2.15

S posunem času o hodinu zpět by měli počítat také cestující na noční lince z Prahy přes Linec do Curychu a zpět. Tyto spoje budou na odjezd podle nového času čekat v Salcburku.

Naopak spoj pendolino z Prahy do Bohumína, který z metropole vyrazí v sobotu před půlnocí dojede na sever Moravy bez čekání. Další půlnoční spoj IC 571 Jiří Bouda vyrazí před půlnocí z Prahy a do Blanska dorazí v 2.18 letního času. V úseku z Blanska do Brna pak bude pokračovat náhradní autobusová doprava bez čekání na změnu času. Spoj náhradní autobusové dopravy za rychlík R 876 bude odjíždět z Brna do Blanska v 2.45 už podle nového, středoevropského času. Navazující rychlíková souprava do Prahy pojede také podle nového času.

Regionální spoje naopak změna času nijak neovlivní, protože žádné během té doby nepojedou. Ráno se budou spoje řídit už podle aktuálně platného času.