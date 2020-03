Virus se blíží, zachovejte paniku

Nad neopodstatněnou hysterií některých Čechů kvůli šíření choroby Covid-19 se zamýšlí Petr Musil.

Jedna moje známá původem ze Slovenska má univerzální hlášku, kterou obyčejně reaguje na zprávy o podivném lidském jednání. "Ľuďom jebe," říká. Nepochybně takto okomentovala i zprávu o tom, že zákazníci vzali útokem zbraslavskou prodejnu maloobchodního řetězce Lidl. Z regálů prý mizely zejména trvanlivé potraviny (těstoviny, fazole, hrách, rýže, masové konzervy), dezinfekce a balená voda.

K tomu stačila pouze informace, že nový typ koronaviru si zřídil v Evropě základní tábor na severu Itálie a odtamtud se prý dostal už i do Rakouska. Přeloženo do řeči lidu popelnicových polí: u našich jižních sousedů řádí mor, a tak je třeba se na invazi zabijáckého viru připravit.

Nevím, zda je takové chování českým specifikem, ale moc bych se tomu nedivil. Země, která se bojí uprchlíků, již se nám vyhýbají obloukem, se nechá vystrašit nemocí, jejíž nebezpečnost je srovnatelná možná s obyčejnou chřipkou (a která se nám rovněž zatím vyhýbá). Že před časem už některé lékárny musely na skla výkladních skříní vylepit ceduli s nápisem "roušky ani respirátory nemáme", byla jen taková ouvertura dní příštích.

Schválně jsme doma přemýšleli, jaké potraviny bychom si vlastně pořídili do zásoby, jež by nás měla ochránit před dopadem případné čtrnáctidenní karantény. A vlastně nás nenapadlo nic kromě pár balení těstovin a kečupu. Tato typická studentská strava je ostatně u našich ratolestí oblíbená i v dobách relativně normálních (nebojte, nevaříme jim to pořád).

K čemu ale lidé pořizují například balenou vodu? Počítají snad s tím, že potenciálně nakažení budou trousit svůj zavirovaný sekret do vodovodního řadu? Děje se něco takového v době chřipkové epidemie, která se se železnou pravidelností do našich končin dostavuje každý rok?

Za rozumný přístup naopak chválím naše politiky. Svolání bezpečnostní rady státu považuji za prospěšné, už jen proto, aby se všichni ujistili, že vědí, co mají dělat a jaké mechanismy spustit, kdyby se nový typ koronaviru u nás objevil ve větším měřítku. A rovněž oceňuji komunikaci s veřejností, kterou se ministři snaží (zcela na místě) uklidnit.

Jenže když dva dělají totéž, není to totéž. Své o tom ví náměstek pražského primátora Petr Hlubuček. Ten v rámci předcházení panice a uklidnění veřejnosti médiím prozradil plán Prahy prakticky na zavedení přídělového systému na potraviny. Nakupovat by se tak mohl jen určitý objem zboží na osobu, podobně jako například při slevových akcích. "Chceme zabránit panice," vysvětloval Hlubuček, který prý už svůj nápad konzultoval se šéfem Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomášem Prouzou. No, nevím. Trochu mi to připomíná památné varování Rudolfa Hrušínského před olizováním zmrzlého zábradlí ve filmu Obecná škola.

Neštěstím také je, když se na stoupajícím napětí snaží přiživit také ti, kteří potraviny prodávají. Příležitost mlčet takto propásl Tomáš Čupr, majitel internetového obchodu Rohlik.cz. Na webu potravinářského e-shopu se totiž objevilo sdělení, že "v rámci doporučovaných bezpečnostních opatření je lepší zůstat doma". To když se obchod zákazníkům snažil vysvětlit, proč nemá některé položky skladem.

Jenže proti tomu se ohradilo ministerstvo zdravotnictví, podle něhož žádné takové bezpečnostní opatření neexistuje. Tomáš Čupr se následně omlouval s tím, že jeho "tým vycházel z nějakých předpokladů". Rohlik.cz je obecně přeborníkem v krizové komunikaci. Vzpomeňme na aféru se zaměstnáváním cizinců, jíž Čuprova firma čelila téměř přesně na den před třemi lety.

Jak bychom se tedy k hrozbě rozšíření choroby Covid-19 do Česka měli postavit? Hlavně střízlivě. Nejsme-li si jisti, jaké nebezpečí nám reálně hrozí, podívejme se na statistiky. Ty ukazují, že u více než osmdesáti procent nakažených má nemoc jen mírný průběh. Hůře ji snášejí oslabení jedinci a senioři. Celková smrtnost se pohybuje mezi jedním a dvěma procenty. V případě epidemie příbuzného viru SARS z roku 2003 to bylo skoro deset procent, u MERS (2012 až 2015) to bylo téměř pětatřicet procent. Takže lidi, neblbněme.