Vláda bude projednávat příspěvek do evropského balíčku finanční pomoci Ukrajině

Vláda ve středu projedná české zapojení do finanční pomoci, kterou Evropská unie poskytuje Ukrajině na zajištění provozu státu při obraně proti ruské agresi. Česko by mělo přispět 47,8 milionu eur (1,13 miliardy korun), peníze bude postupně splácet v letech 2024 až 2027. Vyplývá to z materiálu, který předkládá ministerstvo financí na jednání kabinetu.

Evropská unie se loni v prosinci za českého předsednictví dohodla na poskytnutí finanční pomoci Ukrajině v objemu 18 miliard eur (425,7 miliardy korun). EU peníze bude vyplácet do konce března příštího roku. Evropská finanční podpora má formu půjčky se splatností 35 let, splácení jistiny začne v roce 2033.

Česko by se na poskytnuté půjčce mělo podílet částkou 47,8 milionu eur, kterou bude splácet po čtyři roky. Na každý rok tak připadá zhruba 12 milionů eur (283,8 milionu korun), uvedlo ministerstvo financí.

Peníze mají sloužit na zajištění základního provozu státu či na opravy kritické infrastruktury na Ukrajině. Evropští politici zvažují, že objem pomoci Ukrajině ještě zvýší s ohledem na pokračující ruské útoky. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová minulý týden uvedla, že EU plánuje poskytnout Ukrajině v příštích čtyřech letech finanční pomoc 50 miliard eur (1,2 bilionu korun).