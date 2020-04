Vláda bude testovat v ohniscích nákazy

Ministerstvo zdravotnictví má novou strategii proti šíření koronaviru. Chce plošnější testování v místě, kde se objeví ohnisko nákazy. Testování tak má být více efektivní. Na tiskové konferenci to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Podle jeho náměstka Romana Prymuly jsou těmito regiony například Chebsko nebo Domažlicko.

"Jsou to regiony, které sousedí s Německem. Musíme proto řešit pendlery, domovy pro seniory a nákazu ve zdravotnických zařízeních," uvedl k tomu náměstek. Nakupení případů mělo podle něj souvislost například se zdravotnickým zařízením v Mariánských Lázních i s jedním obchodem v Napajedlech na Zlínsku. "Důvody jsou různé, často je to otázka jednoho nakaženého, který to roznese třeba po zdravotnickém zařízení," řekl ministr. Pendleři zpravidla nakazí svou rodinu a pak se nemoc dál šíří. "Proto stále trváme na testech," dodal ministr. Podmínky se podle něj stále vyjednávají. "Zbytek republiky je v naprosto klidné situaci," dodal Prymula.

Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška je možné situaci sledovat na úrovni okresů, ale i nižší. Prymula uvedl, že cílenější testování bude také součástí takzvané chytré karantény, která má být spuštěna ve všech regionech od pátku 1. května. "Máme poslední den na zacvičování. Včera (ve středu) a dnes byli školení hygienici v Pardubickém a Královéhradeckém kraji, a tím by měl být systém uzavřen," uvedl Prymula.

Současná kapacita testování je podle něj více než 13 tisíc testů za den a 98 laboratoří. "Pozitivních případů je zachyceno méně, není o testy takový zájem," řekl ministr. Testů je v současné době zhruba 7500 až devět tisíc denně. Testují se podle Prymuly už nejenom lidé s příznaky, ale také kontakty nakažených nebo různí lidé v riziku nákazy. V součastné době se testování zaměřuje také testování protilátek, jak dlouho přetrvávají u uzdravených a prevenci, aby nákaza nebyla zavlečena například do nemocnic nebo pobytových zařízení sociálních služeb.

Kraje kritizovaly, že náklady na testování pracovníků v sociálních službách byly přenesené na ně. "My je zatím vybavujeme rychlotesty zdarma, jiná je otázka praktického provedení," uvedl Prymula. Úhrady za tuto zdravotnickou péči se podle něj s pojišťovnami řeší.