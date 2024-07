Vláda by mohla klást větší důraz na priority mladé generace, uvedl ministr pro evropské záležitosti Dvořák

Vláda by měla klást větší důraz na to, co je zásadní pro mladou generaci, a zabývat se tím, jestli je schopna své priority dobře komunikovat, obhajovat a nabízet. V pořadu Partie Plus v televizi CNN Prima News to dnes řekl ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN).

Z nedávného průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) vyplývá, že více než polovina lidí je spokojena s tím, jak v Česku funguje demokracie, a věří, že tento způsob vlády je lepší než jakýkoliv jiný. Od roku 2021 se pohled Čechů na demokracii zlepšil, zatímco podíl lidí, kteří by uvítali návrat komunistického režimu, se nezměnil. Přála by si ho sedmina veřejnosti.

Současně se však o čtyři body zvýšil i podíl respondentů ochotných akceptovat za určitých okolností autoritářský režim. K této variantě se nyní kloní 27 procent lidí. CVVM udělal průzkum v době od 15. března do 2. června a dotazoval se tisícovky lidí starších 15 let.

Podle Dvořáka jsou čísla alarmující, nicméně existují podobná období ve vývoji demokracie, kdy důvěra v ni poklesne. Ministr považuje za důležité bavit se o tom, zda "procenta naštvanosti" jsou oprávněná, nebo jsou důsledkem šikovně vedené kampaně.

Místopředseda opozičního hnutí SPD a šéf poslaneckého klubu Radim Fiala uvedl, že demokracie je pro něj jediný možný způsob řízení státu. Voliči SPD jsou ale jedněmi z těch, kteří jsou podle průzkumu s fungováním demokracie méně spokojeni.

Podle Fialy je to tím, že elektorát reaguje na své problémy, například na nedostatek financí, zdražování potravin či bydlení. Uvedl, že opoziční subjekt bude dělat vše pro to, aby současný kabinet Petra Fialy (ODS) složený z ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN co nejrychleji dovládl.