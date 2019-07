Vláda by podle Pirátů měla zajistit odškodnění klientů H-Systemu

Vláda by podle pirátských poslanců měla zajistit odškodnění poškozených klientů H-Systemu ze zabaveného majetku, který by měl být kvůli tomu řádně zpeněžen. Týkat se to má areálu v Rabyni u Slapské přehrady, který dříve patřil zakladateli vytunelované společnosti H-System Petru Smetkovi. Premiéra Andreje Babiše (ANO) k tomu v interpelaci vyzval předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

"Pouze tímto postupem může stát odčinit svá pochybení a navrátit poškozeným víru ve spravedlnost a právní stát," uvedl Michálek.

Areál počátkem roku připadl státu a podle zákona do jednoho roku musí být zpeněžen, jinak bude považován navždy za neprodejný a nebude využit k odškodnění, podotkl Michálek. Podle sdělení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vyčkává na rozhodnutí o dovolání podnikatele Luďka Fabingera proti zabrání majetku.

Fabinger podle rozhodnutí soudu areál získal za 29 milionů korun v dražbě, přestože nemovitost byla obstavená policií a měla připadnout poškozeným klientům vytunelovaného H-Systemu. Kvůli podezřelé dražbě čelil Fabinger trestnímu stíhání, které bylo kvůli promlčení zastaveno.

Smetka založil H-System v roce 1993, firma poté uzavřela se stovkami zájemců smlouvy o výstavbě a převodu bytů a domků v okolí Prahy. Na podzim 1997 ale zkrachovala, když stihla dokončit jen 34 domů. Kvůli krachu společnosti přišlo nejméně 1095 lidí o více než 980 milionů korun. Smetka si odpykal 12 let ve vězení, v říjnu 2016 se dostal na svobodu.

Ministerstvo spravedlnosti loni přislíbilo uzavření dohod s šedesátkou klientů H-Systemu a odškodnění za průtahy v trestním řízení s manažery firmy. Celkem mělo vyplatit 6,3 milionu korun.

O pomoc požádali už na jaře Babiše a Zemana také členové bytového družstva Svatopluk, kteří si domy po zkrachovalém H-Systemu dostavěli sami, ovšem bez souhlasu konkurzního soudu, a podle rozhodnutí Nejvyššího soudu se mají vystěhovat. Ústavní soud ale vykonatelnost verdiktu odložil, než kauzu z podnětu družstva sám přezkoumá.