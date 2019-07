Vláda je neutrální ke zrušení povinné maturity z matematiky

K poslaneckému návrhu na zrušení povinné maturity z matematiky, kterou by středoškoláci měli skládat nejpozději od jara 2022, se kabinet dnes postavil neutrálně. Informoval o tom tiskový odbor vlády. Podle novely školského zákona by si maturanti mohli nadále vybírat mezi cizím jazykem a matematikou. Návrh nyní projedná Sněmovna.

Z oslovených úřadů předem návrh odmítlo jen ministerstvo obrany. Neutrální stanovisko k novele vydala ministerstva vnitra, práce a sociálních věcí i školství. Ministerstvo školství by dalo přednost vlastní předloze, kterou připravuje "s ohledem na nutnost zvyšování matematické úrovně a celkově matematické gramotnosti". V ministerské novele se navrhuje pouze roční odklad povinné maturity z matematiky na jaro 2022. Podle současných pravidel by od jara 2021 měli maturitu z matematiky skládat povinně gymnazisté a studenti lyceí, od roku 2022 většina oborů.

Ministr školství Robert Plaga (ANO) na tiskové konferenci po jednání vlády uvedl, že nebere na lehkou váhu neúspěšnost maturantů v matematice, bylo by podle něj ale laciné okamžitě ji zrušit. Chce pátrat po příčinách neúspěšnosti, požádal proto ředitelku Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat), které maturity organizuje, aby mu poskytla konkrétní data o jednotlivých úlohách a úspěšnosti v nich.

Plaga návrh podpořil

Plaga obecně podpořil poslanecký návrh změny, která by neúspěšným maturantům umožnila získat doklad o dosažené střední úrovni vzdělání, pokud by střední školu dokončili. "Samozřejmě není v zájmu státu ani žáků, aby po čtyřech letech středoškolského studia skončili se vzděláním základním," řekl Plaga. Mohli by se lépe uplatnit na pracovním trhu, ale nemohli by vykonávat profese, kde je maturita podmínkou, nebo by nemohli studovat vysokou školu. Ministerstvo návrhu vytklo, že nepamatuje na konzervatoře a učební obory.

Bez výhrad se ministerstvo školství postavilo za další změnu, podle níž by se ústní a písemná část zkoušek přesunula na školy. Stejný záměr má i ministerská novela s platností od přespříštího školního roku.

Podle Pirátů, kteří novelu předložili spolu s poslanci ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, jsou ministerské změny jen kosmetické a problém neřeší. Ze zhruba 60 tisíc žáků, kteří by maturitu skládali, by podle pirátského odhadu mohlo kvůli matematice neúspěšně skončit kolem 20 tisíc žáků. Plaga zase k poslaneckému návrhu uvedl, že z velké části obsahuje vládní návrh novely a přichází jen s málo vlastními nápady.

Matematiku si letos na jaře zvolila zhruba pětina maturantů a uspělo 84,5 procenta z nich. Bylo to o 6,3 procentního bodu více než loni. V předešlých letech neúspěšnost v matematice naopak stoupala. Loni na jaře celková neúspěšnost činila 25,3 procenta těch, kteří ke zkoušce přišli poprvé.

Státní maturita funguje od roku 2011. V současnosti se skládá ze dvou předmětů. Povinná je čeština a druhý předmět si žáci mohou vybrat mezi matematikou a cizím jazykem. Většina dává přednost cizímu jazyku, ze kterého jich nepropadá tolik jako z matematiky. Z té se dělá didaktický test, z jazyků navíc písemná a ústní zkouška.