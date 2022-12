Vláda nevyužila při předsednictví šanci něco změnit, uvedl Havlíček

Vláda nevyužila šanci při předsednictví něco změnit. Tým úředníků úkoly zvládl skvěle, nicméně pracoval s politickými zadáními, kterým chyběla odvaha. Na čtvrteční tiskové konferenci stínové vlády hnutí ANO to zejména v souvislosti s energetickou politikou Evropské unie řekl bývalý ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Zástupci opozičního hnutí kritizovali zejména víkendovou dohodu unie na zpřísnění a rozšíření fungování trhu s emisními povolenkami. Systém obchodování s povolenkami se bude vztahovat i na vytápění a na silniční dopravu, neunikne mu ani námořní doprava. Unie zároveň zrychlí tempo, jakým firmy z různých odvětví budou muset snižovat škodlivé emise. Ekonomické dopady přechodu na čistší energetiku má spotřebitelům pomoci mírnit nově zřízený klimatický fond.

Vicepremiér a ministr životního prostředí Marian Jurečka (KDU-ČSL) unijní dohodu označil za pozitivní krok pro budoucnost. Výnosy z prodejů povolenek pro Česko podle něj v příštích letech vzrostou zhruba na 1,25 bilionu korun. Nová dohoda také umožní od roku 2025 spustit sociální klimatický fond s dotacemi pro domácnosti. Ve fondu bude podle Jurečky minimálně 50 miliard korun.

"Domácnosti a rodiny budou platit za vytápění fosilními palivy za to, že budou jezdit auty na spalovací motory," kritizoval Havlíček s tím, že sice to bude platit až od roku 2027, už nyní ale opatření bude mít z psychologických důvodů vliv na ceny energií.

Za negativní má také to, že se bude snižovat celkový objem emisních povolenek. Například v roce 2024 jich bude staženo 90 milionů, což podle bývalého vicepremiéra také povede ke zvýšení cen energií. Havlíček má opatření za zásadní znevýhodnění firem v celé EU oproti firmám ve Spojených státech či v Asii.

Rozšíření emisních povolenek je věcně i časově špatně i podle bývalého ministra životního prostředí Richard Brabce. Vnáší podle něj nejistotu do toho, o kolik zdraží teplo či pohonné hmoty, protože se opatření nebude vztahovat jen na pevná paliva, ale i na plyn.

Ze závěrů nedávné klimatické konference je podle Brabce zřejmé, že globální emise neklesají. "To, co nyní Evropa za obrovského sebezapření a obětí včetně rostoucí nezaměstnanosti a ztráty konkurenceschopnosti slavně ušetří, což jsou možná stovky milionů tun emisí CO 2 , tak to hravě Indie, Čína a další velcí znečišťovatelé vypustí," dodal.

Za jedno z nejúspěšnějších předsednictví za několik posledních desetiletí označil české vedení Rady EU místopředseda Evropské komise Frans Timmermans. Ocenil, že Česko dokázalo dovést do konce velmi komplikovaná jednání o klíčovém klimatickém balíčku.

"To je, jako když vás soused před Vánocemi vytopí, brodíme se půlmetrem vody v obýváku, načež nám soused pošle živého kapra jakožto vyjádření dobrých sousedských vztahů," reagoval Havlíček.