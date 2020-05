Vláda pořídí 47 tisíc neprůstřelných vest pro vojáky. Jaké další zakázky obrana zadala?

- Po vypuknutí současné krize kvůli pandemii koronaviru premiér Andrej Babiš (ANO) několikrát připustil, že by mohla být zakázka na nákup pásových bojových vozidel pěchoty odložena. Později ale řekl, že armáda modernizaci potřebuje a že by ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) měl najít peníze potřebné na projekt BVP. Za modernizaci armády se postavily také poslanecký a senátní výbory pro obranu.

Lehká obrněná vozidla - přes pět miliard korun: - V srpnu 2018 obrana podepsala smlouvu se státním podnikem Vojenský výzkumný ústav, na jejímž základě by měla firma dodat armádě 80 speciálních chemických obrněných vozů na podvozku Iveco za více než pět miliard korun. Vozidla jsou určena pro chemické specialisty. Armáda by měla první získat letos, do dalších dvou let pak všech 80 lehkých obrněných vozů.