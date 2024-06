Vláda posoudí zvýšení koncesionářských poplatků a velkou mediální novelu zákona o audiovizi

Zvýšení koncesionářských poplatků - televizního o 15 korun na 150 korun měsíčně a rozhlasového o deset korun na 55 korun měsíčně - dnes projedná vláda. Takzvaná velká mediální novela počítá také s rozšířením okruhu poplatníků o ty domácnosti, které nemají televizní přijímač nebo rádio, ale používají chytrý mobilní telefon nebo mají internetové připojení. Kabinet se bude věnovat také novele zákona o audiovizi, která se zaměřuje vedle kinematografie i na vývoj videoher a zjednodušení poskytování filmových pobídek zahraničním produkcím.

Mediální novela zahrnuje i možnost valorizace poplatků. Česká televize (ČT) by tak získala příští rok navíc do rozpočtu 865 milionů korun, Český rozhlas (ČRo) o 331 milionů korun víc. V ČT se poplatek neměnil od roku 2008 a u ČRo od roku 2005. Po schválení změny vládou posoudí navýšení Sněmovna.

Ministři proberou i úpravu pravidel pro uplatnění nižší sazby spotřební daně pro minipivovary, které jsou majetkově nebo personálně propojené. Na nižší sazbu spotřební daně by nově dosáhla i skupina propojených minipivovarů, jejíž celkový výstav nepřesáhne 200.000 hektolitrů ročně. Zabývat se bude vláda také budoucností zpracování dřeva v Česku, ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) v ní počítá s podporou zpracování dřeva a výstavby dřevostaveb. V českých lesích se ročně vytěží 14 až 15 milionů metrů krychlových dřeva, z toho až třetina připadá na export a v zahraničí se dřevo často také zpracovává.

O deset procent navrhne od července navýšit státní příspěvek pro klokánky a podobná zařízení pro okamžitou pomoc dětem v tísnivé situaci ministerstvo práce a sociálních věcí, a to nařízením vlády. Místo 39.600 korun by tak na dítě na měsíc činil 43.560 korun. Změna vychází z růstu cen od posledního přidání. Letos by po případném červencovém navýšení potřebovalo na příspěvky navíc 11,5 milionu korun. Pokud by se částka od státu neupravila, hrozilo by podle autorů předpisu omezení péče.

Ministři rozhodnou také o nařízení, podle kterého by měli řidiči linkových autobusů mít od července vyšší odměnu za dobu čekání mezi spoji. Zvednout by se měla na 140,60 koruny za hodinu, tedy zhruba o 11 korun. Odpovídat by tak nově měla 1,25násobku hodinové minimální mzdy.

Na programu zasedání má kabinet také novelu zákona o soudních znalcích a tlumočnících a změny ve veřejném opatrovnictví. Zabývat se bude vláda také situací ve vězeňství, kde scházejí pracovníci, a změnami v rozpočtu ministerstva spravedlnosti. Probere i posuny na úřednických místech k polovině roku.

Ministerstvo životního prostředí předloží nařízení, podle kterého by firmy v energeticky náročných odvětvích mohly kvůli poplatkům za emise skleníkových plynů od státu dostat náhradu v celkové výši přes dvě miliardy korun. Pomoc má být na výdaje za loňský rok.