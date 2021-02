Vláda požádá o delší nouzový stav, chystá další zpřísnění

Vláda se ve středu večer sejde k dalšímu jednání a požádá Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu i po sobotě, řekl novinářům po ranním zasedání kabinetu premiér Andrej Babiš (ANO). Opatření navázaná na chystaný pandemický zákon by podle Babiše nyní proti epidemii covidu-19 nebyla dostatečná. Vláda plánuje jejich zpřísnění. Odpoledne budou ministři jednat s opozicí, zaměstnavateli i odboráři či Národní ekonomickou radou vlády (NERV), doplnil premiér.

Babiš řekl, že situace je "extrémně vážná" a na začátku března bude pravděpodobně nejhorší od loňského 1. března, kdy stát oznámil první potvrzené případy covidu-19 v Česku. Nová opatření by se podle něj mohla blížit těm z loňského jara, konkrétní být Babiš zatím nechtěl. Večer je předloží ministerstvo zdravotnictví. "Je nutné to udělat, v opačném případě by nastala v nemocnicích totální katastrofa. Takovou situaci jsme tady ještě neměli," uvedl.

Premiér řekl, že se bude odpoledne opozici snažit přesvědčit, aby souhlasila s dalším pokračováním nouzového stavu. Ten musel po nesouhlasu Sněmovny skončit v polovině února, kabinet však na základě žádosti hejtmanů vyhlásil další. "Ve středu bude další vláda ve 20:00, která projedná žádost o prodloužení nouzového stavu, který končí v sobotu. Ta opatření, která nám povoluje pandemický zákon, jsou podle našeho názoru nedostatečná," uvedl Babiš.

Kabinet je podle premiéra přesvědčený, že opatření je nutné zpřísnit. "Pokud to neuděláme, tak příští dva tři týdny nás čekají obrovské problémy v našem zdravotnictví, které funguje na pokraji sil," uvedl. Lidé se podle Babiše musejí znovu omezit, minimalizovat vzájemné kontakty a vydržet, než bude naočkovaný dostatek občanů. "Než budeme moci znovu začít uvažovat o rozvolnění, není jiné řešení," konstatoval.