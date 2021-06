Vláda přislíbila Terezínu peníze na opravu památek, jsou v havarijním stavu

Vláda přislíbila Terezínu na Litoměřicku peníze na opravu památek, které jsou v dezolátním stavu. Některé památky v pevnostním městě potřebují rekonstrukci za miliardy korun a město se zhruba šedesátimilionovým rozpočtem nemá na opravy peníze, získat by je proto chtělo od státu. Pracovní skupina k obnově terezínských památek, kterou vede ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO), by se mohla sejít za několik týdnů. Účastnit se jí budou jak zástupci města, tak kraje. V úterý to řekl starosta René Tomášek.

"Podpora tady je přislíbena ze strany vlády, pracovní skupina je již v běhu," uvedl Tomášek. "V podstatě teď čekáme na to, až se sejdeme. Kroky ohledně toho se už podnikají, takže máme přísliby ohledně financování pevností v rámci České republiky," řekl starosta. Kromě terezínské pevnosti by měl stát podle něj financovat i opravy pevnosti Josefov na Náchodsku. Podle Tomáška je nejdůležitější opravit Žižkovy kasárny, kde se zhroutila střecha. Oprava by podle starosty měla vyjít odhadem na miliardu korun, připustil však, že pokud se bude obnova oddalovat, mohly by se stavební práce ještě prodražit. Skupina se měla sejít už loni na podzim po krajských volbách, setkání ale narušila pandemie koronaviru.

Vedení Terezína má představu, že by stát uhradil rekonstrukci vojenských objektů, památky vlastní město. "Buď se to dá do nějakého sdružení, máme sdružení právnických osob, nebo vznikne něco jiného, kde to my zapůjčíme, stát nám to opraví a budeme se podílet na udržitelnosti objektu," doplnil starosta. Kraj chce podle něj vidinu města podpořit. V Žižkových kasárnách by mohly po obnově vzniknout kromě jiného i byty, kterých má město kritický nedostatek.

Terezín založil v roce 1780 císař Josef II. jako mohutný pevnostní systém. Jeho jádrem je Hlavní pevnost s městem uprostřed a předsunutá Malá pevnost. Tragickou úlohu sehrál Terezín za druhé světové války. V roce 1940 byla v Malé pevnosti zřízena věznice pražského gestapa. Samotné město nacisté roku 1941 přeměnili v židovské tranzitní ghetto, odkud byla většina vězňů deportována do vyhlazovacích táborů a ghett na východě.