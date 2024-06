Vláda probere změny vzdělání revizních techniků, aby předešla jejich případnému masivnímu výpadku

Revizním technikům by od července mohlo k získání osvědčení stačit nižší vzdělání než dosud. Upřesnit by se měly také požadavky na jejich odbornou způsobilost. Vyplývá to z navrhovaného nařízení k bezpečnosti práce při provozu vyhrazených technických zařízení, které by měla ve středu schvalovat vláda. Změny mají podle ministerstva práce zabránit letos a v příštím roce "případnému masivnímu výpadku" revizních techniků. Kvůli němu hrozí, že by se bez včasných revizí musely v Česku odstavit až dvě pětiny výtahů. Upravit se mají i podmínky praktického vyučování žáků a studentů elektrotechnických oborů.

Revize jsou potřeba u tlakových, zdvihacích, elektrických či plynových zařízení, která mohou při nesprávném používání a nedodržení podmínek ohrožovat život a zdraví. Kontroly mohou provádět jen pracovníci s osvědčením, které je na pět let. Potřeba je minimálně maturita z vybraných oborů a stanovená délka praxe. Dříve byla možná výjimka ze vzdělání. Podle podkladů k nařízení ji mají zhruba tři pětiny výtahových revizních techniků a desítky až stovky kontrolorů plynových zařízení. Podle nové právní úpravy, která platí od července 2022, už výjimky možné nejsou. Beze změny pravidel by řada revizních techniků musela skončit.

"Již dnes je počet revizních techniků hraniční s ohledem na čekací doby v souvislosti se zajištěním bezpečného provozu zařízení. Po tomto potenciálním masivním výpadku revizních techniků plynových, tlakových a zdvihacích zařízení z pracovního trhu, ke kterému může dojít v průběhu let 2024 a 2025, bude hrozit odstavení z provozu značného množství vyhrazených technických zařízení," uvedlo ministerstvo práce. Podle něj by se to mohlo týkat asi 52.000 výtahů v Česku, tedy zhruba 40 procent.

Nařízení upravuje minimální požadované vzdělání revizního technika. Podle návrhu by místo maturity či vysoké školy mohl od července stačit výuční list z vybraných oborů, ale s delší požadovanou praxí. Počet oborů by se měl také rozšířit. Upřesnit by se měly požadavky k získání odborné způsobilosti. Oddělit by se měly také revize výtahů a ostatních zdvihacích zařízení. U kontroly výtahů jsou potřeba znalosti z elektrotechniky, u ostatních zdvihacích zařízení nejsou nezbytné.

Upravit by se měla i praktická výuka u elektrotechnických oborů škol. Nyní ji mohou mít žáci a studenti nejdřív v 18 letech, tedy ve třetím či čtvrtém ročníku. V učebních plánech je ale už pro první ročník. Mladší učni či středoškoláci by mohli nově s elektrickými zařízeními pracovat pod dohledem podle rozsahu svých znalostí.