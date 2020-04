Vláda prodloužila Antivirus na květen, otvírání restaurací neuspíší

Program Antivirus s příspěvky na náhrady mezd bude fungovat i v květnu, původně pokrýval období od vyhlášení nouzového stavu do konce dubna. Kromě toho vláda schválila i oddlužení šesti velkých státních nemocnic v Praze a Brně, které čelily největšímu náporu v době pandemie. Celkem dostanou 6,5 miliardy korun. V nemocnicích budou také moci vypomáhat vojáci, jak žádal Karlovarský kraj, který čelí rychlému šíření nemoci covid-19 na Chebsku. Plán na otevření restaurací ale v pondělí kabinet neuspíšil s tím, že stát musí být v rozvolňování obezřetný.

Prodloužení kurzarbeitového programu o měsíc je podle ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD) nezbytné. "Myslím si, že to není poslední prodloužení," uvedla. Příspěvky podle ní mají podpořit pracovní místa a bránit propouštění. Vláda se také shodla na tom, že by si firmy mohly odložit sociální odvody na čtvrt roku, uhradit by je musely do 20. září se sníženým penále. Návrh zákona by mohla vláda schválit za týden.

Harmonogram pro rozvolnění opatření nadále končí 25. května, kdy budou moci restaurace, hospody, bufety či kavárny otevřít vnitřní prostory. Téma rychlejšího zprovoznění restaurací v pondělí na vládě otevřel ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD). "Na konci příštího týdne budeme jednat, jestli situace zůstává klidná a lze něco zrychlit," uvedl k tomu náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

V Česku se mohly od pondělka otevřít další provozovny a obchody. Pražská fitness centra evidovala nižší návštěvnost než před přerušením provozu, předpokládají ale nárůst zájmu. Od pondělka jsou zpřístupněny i knihovny či zoologické zahrady, kam zamířily stovky lidí. Třeba do pražské zoo přišlo přes 1300 lidí, do nedaleké botanické zahrady zavítalo asi tisíc návštěvníků. V omezeném režimu fungují i autoškoly, koronavirová krize jim ale způsobila statisícové ztráty a do budoucna je tak třeba počítat se zdražením řidičských kurzů. Po dlouhé pauze otevřely i půjčovny lyží, v Olomouckém kraji do nich přišly stovky lidí vrátit lyžařské vybavení. Ve všech otevřených provozovnách musejí lidé počítat s hygienickými opatřeními. Například v prodejnách oděvů si nelze zkoušet oblečení, v posilovnách se lidé nemohou převlékat v šatnách ani sprchovat.

Vojtěch: Neprodloužit by bylo riskantní

Kabinet stále nemá podporu pro prodloužení nouzového stavu, který má končit 30. dubna. Poslance o prodloužení do 25. května bude žádat v úterý. Sněmovna bude opět jednat zhruba v polovičním počtu. KSČM se o podpoře rozhodne až poté, co jí členové kabinetu ve Sněmovně vysvětlí důvody. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha by neprodloužení nouzového stavu znamenalo otevření nejrizikovějších provozoven ze dne na den. Doufá, že to poslanci nechtějí riskovat.

V úterý v podvečer bude o koronaviru hovořit prezident Miloš Zeman v Lánech s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Prezident kvůli koronaviru posune květnové jmenování generálů možná až na říjen. Výročí konce války si chce připomenout na Vítkově.

V pátek 1. května chce stát spustit plný provoz systému chytré karantény. V první vlně se do projektu zapojí Česká spořitelna, Komerční banka, ČSOB a Moneta, které budou poskytovat údaje pro vytváření vzpomínkových map. Zhruba po dvou týdnech se k nim přidají i některé další středně velké či menší banky.