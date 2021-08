Vláda projedná mimořádné dotace až 62 mil korun pro klokánky a podobné domovy

Klokánky a podobné dětské azylové domy dostanou zřejmě i letos mimořádné dotace na provoz. Rozdělit by si mohly až 62 milionů korun. Na plně obsazené lůžko by na měsíc mohly získat 13 200 korun navíc. Plánuje to ministerstvo práce. Peníze chce poskytnout ze svého rozpočtu. Návrh na dofinancování zařízení pro okamžitou pomoc dětem (ZDVOP), by měla v pondělí projednat vláda. O mimořádných dotacích rozhodla i v minulých letech.

V Česku funguje 52 zařízení s 734 místy. Stát jim na lůžko měsíčně dává 22 800 korun Částka se od roku 2013 neměnila, výdaje ale vzrostly. Příspěvek se krátí za dobu, kdy dítě v domově nepobývá. Za den je to o 760 korun. Provozovatelé poukazují na to, že i když se zrovna o dítě nestarají, lůžko pro ně stále mají připravené, musejí udržovat budovu a platit zaměstnance. Peníze jim pak chybějí.

O mimořádných dotacích kabinet jedná každý rok. Loni ministerstvo klokánkům a podobným domovům dodatečně poslalo 40,5 milionu korun. Původně počítalo s 27 miliony, suma ale nestačila. Předloni to bylo 18,5 milionu korun.

Podle poskytovatelů péče je systém financování nastavený nevhodně. Kritizovali ho i někteří politici. Ministerstvo práce navrhlo zvednout státní příspěvek v novele zákona o ochraně dětí, a to na 30 tisíc korun. Projednávání normy se protáhlo. Poslanci do ní nakonec prosadili navýšení na 36 tisíc korun od ledna příštího roku. Senát by se měl normou zabývat začátkem září. Zákon dostane k podpisu i prezident.

"V rámci dotačního řízení bude oprávněnému žadateli přiznána dotace maximálně ve výši 13 200 Kč na jedno plně obsazené lůžko a měsíc," uvedlo ministerstvo. Dotace tak představuje rozdíl mezi novým a nynějším příspěvkem od státu. "Částka je tedy nastavena tak, aby již v roce 2021 bylo umožněno zřizovatelům ZDVOP financovat provoz zařízení za podmínek obdobných řešení navrhovanému pro rok 2022 a se zohledněním aktuální epidemické situace a souvisejících opatření," uvedlo ministerstvo v podkladech k návrhu.

Státní příspěvek se zavedl v roce 2006. Nejdříve se vyplácel ve čtyřech výších podle věku dítěte. Postupně se pak navyšoval. V roce 2012 se pohyboval od 18 792 do 30 564 korun, od roku 2013 se sjednotil na 22 800 korunách. Ministerstvo poukazuje na to, že po osmi letech kvůli růstu nákladů příspěvek pokrývá stále menší podíl výdajů. Současně ale resort podotýká, že částka od státu nemá hradit vše a financování má být z více zdrojů, tedy například i z úhrad od rodičů, přídavků na děti či darů.

Ministerstvo financí bylo v minulých letech proti vyplácení mimořádných dotací. Uvádělo, že jsou nesystémové. Pak ale s jejich poskytnutím souhlasilo. Stejně se k dofinancování staví i letos.