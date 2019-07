Vláda projedná mimořádné dotace pro klokánky a podobné

Ministerstvo práce se chystá i letos poskytnout klokánkům a podobným domovům pro děti v tísni mimořádnou dotaci na dofinancování provozu. Zařízením pro okamžitou pomoc (ZDVOP) chce dodatečně rozdělit až 22 milionů korun. V pondělí by návrh měla projednat vláda. Ministerstvo financí s mimořádnou dotací nesouhlasí. Doplacení kabinet schválil i loni. Podle podkladů činilo 21,2 milionu korun. V Česku nyní funguje 57 dětských azylových domů včetně klokánků s celkem 815 místy.

Stát poskytuje zařízením na dítě příspěvek 22 800 korun měsíčně. Částka se ale krátí za dobu, kdy dítě v domově nepobývá. Za den je to o 760 korun. Zařízení poukazují na to, že i když se zrovna o dítě nestarají, lůžko pro ně stále mají připravené, musí dům udržovat v provozu a platit zaměstnance. Peníze jim pak chybějí. Ministerstvo práce plánuje státní příspěvek v připravované novele o ochraně dětí zvýšit. Podle legislativního plánu by vláda měla dostat návrh změn zákona v září, platit by měl pak od pololetí příštího roku.

Resort chce letos na dofinancování přesunout maximálně 22 milionů korun do mimořádných dotací právě z částky na státní příspěvky. Na ně má v rozpočtu 230 milionů korun, suma se ale pravděpodobně nevyčerpá.

Nedostatek peněz měla v minulém volebním období vyřešit senátní novela, podle níž měly krizové domovy dostávat na lůžko 20 tisíc korun a k tomu částku na děti, o něž se starají. Horní komora návrh tehdy podpořila, Sněmovna ho pak ale neprojednala. Financování měla pak změnit i novela o sociálních službách, ani tu ale v minulém volebním období dolní komora kvůli neshodám neprojednala.

Na fungování zařízení ZDVOP se zaměřila i ombudsmanka Anna Šabatová. Situaci mapovala od roku 2016, zprávu zveřejnila letos v červnu. Podle dokumentu zařízení neplní svůj účel. Děti v nich pobývají dlouho, a to v průměru téměř rok. Původně to měla být pomoc krátkodobá na nezbytně nutnou dobu. V těchto domovech končí navíc i malé děti. Pro ně se přitom měla upřednostnit péče v rodině.