Vláda projedná novelu, která umožní o rok prodloužit dočasná víza

Vláda ve středu projedná novelu zákona, která má lidem zasaženým ruskou invazí na Ukrajinu umožnit prodloužit si v ČR umožnit dočasnou ochranu o další rok. Novelu připravilo ministerstvo vnitra. Současná právní úprava platí do konce března příštího roku, podle úřadu však dosavadní stav válečného konfliktu nenasvědčuje tomu, že by v blízké době byl možný návrat uprchlíků do jejich domovů.

Ministerstvo chce podle návrhu proces prodlužování dočasné ochrany kvůli značnému počtu Ukrajinců rozložit do dvou etap. "Fakticky totiž prodloužení dočasné ochrany spočívá ve vylepení tzv. vízového štítku, je tedy nutná osobní přítomnost cizince na pracovišti ministerstva vnitra," uvedl úřad. Cizinci se proto budou muset do konce března elektronicky registrovat, obdrží termín a do konce září příštího roku se budou muset dostavit osobně. Kdo tak neučiní, tomu dočasné vízum zanikne a bude muset žádat o nové.

Od únorového vpádu ruské armády na Ukrajinu dosud Česko vydalo přes 460 tisíc dočasných víz. Svým držitelům umožňují přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání či na trh práce v České republice. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) na začátku listopadu uvedl, že zhruba pětina ukrajinských uprchlíků se už z Česka vrátila domů. V současnosti podle ministra ukrajinská populace tvoří v Česku 3,4 až 3,7 procenta obyvatel, což znamená zhruba 355 tisíc až 390 tisíc lidí.

S nastupující zimou se do zahraničí mohou vydat Ukrajinci, které ruské útoky na infrastrukturu připravily o teplo, elektřinu a vodu. Nelze proto podle ministerstva vyloučit další migrační vlnu, na kterou bude muset úřad vyčlenit další zaměstnance a policisty. "Proto je navrhováno, aby vláda mohla za této mimořádné situace rozhodnout o tom, že prodloužení dočasné ochrany by spočívalo pouze v registraci prostřednictvím elektronického formuláře, tedy nedocházelo by k fyzickému vylepování vízových štítků," uvedl úřad.

Součástí novely je na návrh ministerstva zdravotnictví také možnost jednoduššího získání kvalifikace v oboru psychologie, protože s příchodem lidí zasažených válkou vzrostla poptávka po těchto službách. Novelizace se dotkne i pravidel pro zápisy ukrajinských dětí k předškolnímu vzdělávání a povinné školní docházce pro nadcházející školní rok. Také se zjednodušují pravidla pro vyřazení dítěte z mateřské školy, protože tyto děti se často s rodiči vracejí na Ukrajinu, neinformují školku a blokují dále místo.