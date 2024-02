Vláda projedná novelu zákona týkající se možnosti zákonodárců navrhovat jen jednoho kandidáta na prezidenta

Poslanci a senátoři by v budoucích volbách prezidenta měli mít možnost podpořit jen jednoho kandidáta. Počítá s tím novela zákona o prezidentské volbě, kterou ve středu projedná vláda. Lidé by pak měli dostat možnost podepisovat petice občanských kandidátů také on-line. Novela podle ministerstva vnitra reaguje na zkušenosti z předchozích přímých voleb prezidenta, účinná by mohla být od roku 2026, takže by se uplatnila už ve volbách v roce 2028.

Předpis má nově výslovně zakotvit pravidlo, že poslanci a senátoři smí podpořit jen jednoho kandidáta. Dosud se právní názory na tuto otázku rozcházely. Nejvyšší správní soud (NSS) ani Ústavní soud o věci zatím meritorně nerozhodovaly, ale NSS v roce 2017 naznačil, že se přiklání k výkladu, že zákonodárce nemůže být členem více navrhujících skupin, stojí v návrhu. Vnitro, které registruje kandidátní listiny, dosud obhajovalo názor, že takové omezení z ústavy ani volebního zákona nevyplývá.

Pokud by některý zákonodárce byl členem více skupin navrhovatelů, nebude se přihlížet k jeho podpisu ani na jedné z kandidátních listin. Protože poslanci a senátoři při podpisu nemusí vědět, že některý další podepsal víc listin, vnitro bezodkladně zveřejní přehled poslanců a senátorů, kteří listinu podali. Až do uplynutí lhůty pro podání kandidátních listin, což je 66. den před volbami, bude možné, aby se ke kandidátní listině připojil další poslanec či senátor a nahradil duplicitní podpis jiného zákonodárce.

Zájemci, kteří budou chtít kandidovat na základě podpisů občanů, dostanou možnost sbírat podpisy vedle papírových formulářů také přes internet. Využívat se k tomu bude nástroj pro sestavování elektronických petic, který bude součástí informačního systému ukotveného v zákoně o správě voleb. Elektronický systém zaručí, že všichni podepsaní lidé skutečně existují, jejich údaje odpovídají skutečnosti a zamezí také hrozbě duplicitních podpisů.

Předpisy budou od občanských kandidátů dál požadovat 50.000 podpisů, takže nebude nutné měnit ústavu. Na petici bude ale stačit méně údajů, lidé nebudou muset uvádět adresu trvalého pobytu. Listinné petice se budou kontrolovat jen do okamžiku, kdy společně s elektronickou peticí dosáhne počet podpisů požadovanou hranici 50.000. Dosud vnitro ověřovalo správnost údajů na náhodně vybraných vzorcích na každé petici a další postup závisel na základě zjištěné chybovosti.

Vnitro do loňských voleb kvůli nedostatku podpisů nepřipustilo několik kandidátů, například podnikatele Karla Diviše a Karla Janečka. Divišovi uznalo po kontrole chybovosti 49.884 platných ze 63.210 podpisů, Janečkovi 48.091 ze 74.208 podpisů. Diviše poté vrátil mezi kandidáty NSS. Vyřadil naopak Denisu Rohanovou, protože ji podpořili výhradně členové bývalé Sněmovny, a to ještě před vyhlášením voleb. Zákon sice takový postup výslovně nezapovídal, přesto však podle soudu nebyl možný.