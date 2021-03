Vláda projedná rychlý výkup pozemků pro Pražský okruh

Stát chce začít s výkupem pozemků pro stavbu části Pražského okruhu u Běchovic, což by mělo stavbu urychlit asi o deset měsíců. Náklady na výkup, který by měl začít ještě před dokončením územního řízení, jsou odhadovány na přibližně tři miliardy korun. Vyplývá to z návrhu ministerstva dopravy, který v pondělí projedná vláda. Úsek 511 na jihovýchodě metropole už územní rozhodnutí ke stavbě nepravomocně získal loni, bylo však proti němu podáno odvolání.

Potřeba urychlení stavby je podle státu zásadní. Ministerstvo hodnotí dvanáctikilometrový úsek 511 u Běchovic jako nejdůležitější ze všech nedostavených částí Pražského okruhu. Resort počítá s tím, že by odklonil část tranzitní i příměstské dopravy přes Prahu. Úsek by měl snížit provoz zejména na Štěrboholské radiále, Jižní spojce a ve Spořilově. Urychlení by se mělo týkat i souvisejícího napojení silnice I/12 mezi Běchovicemi a Úvaly. Ta by měla fungovat jako obchvat.

Ministerstvo chce s výkupy začít navzdory tomu, že není dokončeno řízení o územním rozhodnutí. Případným zrušením celého rozhodnutí nebo jeho podstatnou změnou by tak celá investice do výkupu pozemků mohla přijít vniveč. O samotné trase úseku je však podle ministerstva jasno, úřad nepředpokládá zásadní odchylky od současného plánu. Urychlení přípravy by naopak mělo znamenat úsporu až 750 milionů korun a urychlení celé stavby o osm až deset měsíců. Vedle toho ministerstvo předpokládá další přínosy také ze snížení nehodovosti a zkvalitnění životního prostředí pro místa, kterým by nová část okruhu výrazně ulehčila. Celospolečenské ztráty při oddalování stavby stát vyčíslil na přibližně šest miliard korun za pět let.

Stavební úřad Prahy 22 vydal územní rozhodnutí k úseku loni v červenci. Dorazilo proti němu 47 odvolání. Kvůli námitkám z podjatosti se řízení následně vzdal pražský magistrát. Generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl k tomu ve čtvrtek serveru zdopravy.cz řekl, že námitky podjatosti jsou zdržovací taktikou. "Podaly to městské části, které nejsou přímo zasaženy 511, jsou to spíš městské části ze severní části Prahy, které blokují stavby 518 a 519," uvedl Mátl s odkazem na oblast Dolních Chaber či Suchdol. Projednávání odvolání se tak podle serveru dostalo na jihočeský krajský úřad.

Silnice mezi sjezdem z D1 u Modletic a sjezdem z D11 u Běchovic má zahrnovat čtyři mimoúrovňové křižovatky a dva tunely. Podle dřívějších informací by stavba mohla začít příští rok a do provozu by mohla být uvedena v roce 2025. Předpokládaná cena je téměř 9,4 miliardy korun bez DPH.

Vnější Pražský okruh by měl po dokončení měřit podle dosavadních plánů asi 83 kilometrů, v provozu je zhruba polovina. Je součástí dálniční sítě a jeho stavbu financuje stát, na rozdíl od vnitřního, který má na starosti magistrát. V současnosti na okruhu chybí kromě úseku 511 také celá severní část z Ruzyně přes Suchdol, Březiněves až k Černému Mostu.