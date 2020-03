Vláda rozšířila karanténu pro příchozí z 15 rizikových zemí

Vláda rozšířila povinnou karanténu pro české občany vracející se z takzvaných rizikových zemí, ze kterých vyhlásila zákaz vstupu cizincům na české území. Původně karanténa platila pouze pro cestující z Itálie. Na twitteru to uvedl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Vláda také vzala zpět původní informaci o rozšíření seznamu rizikových zemí o tři, stejně jako ve čtvrtek platí, že jich je 15.

Zákaz vstupu se týká občanů Číny, Koreje a Íránu. Z evropských států to jsou Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Británie, Norsko, Dánsko a Francie. Čechům do těchto zemí kabinet zakázal cestovat.

Na základě současných opatření mohou podle ministerstva zahraničí čeští občané i cizinci s trvalým pobytem na území ČR přijíždět do Česka, budou ale muset do karantény. Cizinci mohou přijíždět pouze ze zemí, které vláda neoznačila za rizikové.

Češi smějí do zahraničí cestovat pouze do bezpečných zemí. Cizinci s trvalým povolením k pobytu i turisté mohou z Česka odcestovat do jakékoli země. Pokud ale pojedou do té, kterou vláda označila za rizikovou, nebude jim do ukončení nouzového stavu umožněn návrat do ČR. Na twitteru informace zveřejnil náměstek ministra zahraničí Aleš Chmelař (ČSSD).

Zákaz vstupu do ČR se podle čtvrtečního rozhodnutí vlády netýká mezinárodní nákladní dopravy, pilotů dopravních letadel, diplomatů a jejich rodinných příslušníků, příslušníků záchranné služby nebo expertů v boji proti epidemiím a na humanitární a zdravotnickou pomoc.

Neplatí také pro přeshraniční pracovníky, kteří jsou zaměstnáni ve vzdálenosti do 50 kilometrů od hranice, a to v obou směrech. Na hraničním přechodu se musejí prokázat například pracovní smlouvou nebo potvrzením od zaměstnavatele a průkazem totožnosti.