Vláda schválila 46 tisíc respirátorů pro školy ve třech nejpostiženějších okresech

Vláda v pátek schválila dodání 46 tisíc respirátorů pro učitele i nepedagogické zaměstnance v základních, mateřských a speciálních školách v okresech Cheb, Sokolov a Trutnov, které jsou nejhůře postižené epidemií covidu-19. Na twitteru to uvedl ministr školství Robert Plaga (za ANO). Vláda v uvedených okresech ve čtvrtek omezila volný pohyb osob, cestovat do nich a z nich lidé mohou jen z určených důvodů, například kvůli práci nebo při péči o příbuzné. Opatření má platit do konce nouzového stavu, tedy do neděle.

"Vláda schválila, že pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci ze základních, mateřských a speciálních škol v nejhůře postižených okresech Cheb, Sokolov a Trutnov dostanou od státu celkem 46 tisíc respirátorů," uvedl Plaga. Jejich distribuci zajistí hasiči ve spolupráci s příslušnými kraji, dodal. Kromě mateřských a speciálních škol a prvních a druhých tříd základních škol jsou školy v ČR zavřené a děti se povinně učí na dálku.

V okresech Cheb, Sokolov a Trutnov se nákaza v poslední době šíří nejrychleji v zemi. Počet nakažených v nich je podle ministerstva zdravotnictví třikrát až čtyřikrát vyšší než ve zbytku země. Nemocnice mají plné kapacity a musejí pacienty převážet jinam.

Vláda proto ve čtvrtek rozhodla, že tam lidé musejí povinně nosit respirátor typu FFP2 nebo přinejmenším chirurgickou roušku na všech veřejných místech či ve veřejné dopravě. Opatření má platit do konce nouzového stavu, pro jehož prodloužení ale vláda ve čtvrtek večer nenašla ve Sněmovně podporu, a který tak v neděli skončí. Vláda proto v pátek jedná o tom, jaký další postup zvolí. Mohla by některá opatření proti šíření koronaviru převést pod zákon o ochraně veřejného zdraví nebo vyhlásit nový nouzový stav, což ale někteří právníci označují za obcházení ústavy.

Už ve čtvrtek vláda rozhodla také o tom, že stát pošle do Královéhradeckého a Karlovarského kraje po půl milionu jednorázových roušek ze zásob Správy státních hmotných rezerv. Budou určeny k tomu, aby je hejtmanství zdarma rozdala sociálně slabým občanům v dotčených okresech Cheb, Sokolov a Trutnov. Podobně jako v případě respirátorů pro školy zabezepčí distribuci ochranných roušek do krajů hasiči.