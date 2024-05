Vláda schválila novelu se zárukou místa v dětské skupině a sousedskou skupinou

Obce budou nejspíš muset od roku 2026 zajistit místo v dětských skupinách dětem, které nepřijme po třetích narozeninách spádová školka. Pokud to neudělají, měly by rodičům přispět na náklady péče. Vznikat by měly od příštího roku sousedské dětské skupiny pro nejvýš čtyři děti. Počítá s tím novela o dětských skupinách, kterou dnes schválila vláda. Na tiskové konferenci po jednání kabinetu to řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Předloha upravuje pravidla péče, vyplácení státního příspěvku na provoz či úhradu od rodičů. "Bude povinnost zajistit dětem nad tři roky místo v dětské skupině. Pokud se to nepodaří v mateřské škole či dětské skupině v externím subjektu, neziskové organizaci, firmě či v sousední obci, tak bude rodiči obec poskytovat kompenzace, že si to bude zabezpečovat sám. Nebudou to žádné sankce, ale mechanismus podpory rodičů," uvedl Jurečka. Podle původní verze měly zaručené místo v dětské skupině mít od ledna 2029 pak i dvouleté děti. Ministr řekl, že koalice při hledání kompromisu od tohoto opatření upustila.

Tříleté děti mají v Česku nárok na školku. Často se do ní ale dostanou až od začátku školního roku od září, tedy měsíce po svých třetích narozeninách. Podle novely by obec musela místo v dětské skupině tříletým do přijetí do mateřinky zajistit, jinak by rodičům poskytla náhradu ve výši jejich stanovené maximální úhrady. Ta podle Jurečky teď činí 5090 korun za měsíc.

Rodiče dětí, na jejichž místo ve skupině přispívá stát, mohou platit podle novely za den nejvýš podíl čtyřnásobku minimální mzdy a koeficientu 261. Pro letošek by maximální úhrada byla 289 korun. Za méně než pět hodin služby denně by byla cena poloviční, za méně než tři dny v týdnu by se mohla zvednout o deset procent. Stát posílá peníze na místo pro potomka těch, kteří pracují, podnikají, studují, hledají si zaměstnání či pečují o postižené a nemohoucí blízké. Na děti do tří let do nástupu do školky do konce srpna dává 1,7násobek normativu pro soukromé školky, na starší pak normativ. V sousedské skupině by se zohlednilo 80 procent normativu.

Sousedské skupiny by mohly nově fungovat v domácnostech pro nejvýš čtyři děti. Požadavky na prostor a provoz by posuzovaly krajské úřady práce. Oprávnění k poskytování služby by udělovalo ministerstvo práce. V novele by se mělo zrušit i omezení počtu hodin dítěte v zařízení, kdy rodič nepřišel o rodičovskou. Firemní skupiny budou moci přijímat nejen děti svých zaměstnanců. Podle Jurečky opatření směřují k odstranění bariér, které rodičům brání vracet se do práce.

Podle evidence ministerstva teď funguje 1730 skupin s 23.300 místy, počet se zvedá. Předloni podle podkladů stát vydal na provoz 1,17 miliardy korun, letos by to mohlo být 2,45 miliardy a v roce 2026 asi 3,3 miliardy korun. Rozpočet by měl ale získat víc peněz na daních a odvodech od pracujících rodičů.

Normu projedná Sněmovna a po ní Senát, podoba se tak může ještě změnit. Po nich novelu dostane k podpisu prezident.