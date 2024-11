Vláda schválila reformu trestního práva, která podporuje peněžité tresty

Vláda dnes schválila rozsáhlou reformu trestního práva, která klade důraz na alternativní tresty včetně peněžitého a částečně dekriminalizuje některé činy. Na tiskové konferenci po dnešním jednání kabinetu to uvedl ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS).

Součástí schválených změn je i částečné uvolnění pravidel pro pěstování a držení konopí. Kritikům navrženého legálního množství Blažek vzkázal, že za desítky let nevyjednali nic.

"Naše trestání je nemoderní, zastaralé a odkláníme se od celého zbytku EU, což samozřejmě není dobře," řekl Blažek k posílení peněžitého trestu oproti trestu odnětí svobody. Ministerstvo spravedlnosti si od novely trestního zákoníku a dalších právních předpisů slibuje to, že uleví přetíženým věznicím, zefektivní trestní řízení a sníží recidivu i výdaje státu.

Vláda věří, že stihne změny prosadit do konce svého volebního období. Podle ministrů je návrh v souladu se zahraničními trendy. Premiér Petr Fiala (ODS) označil změny za naprosto nutné. Blažek předpokládá, že Sněmovna bude v prvním čtení návrh řešit už příští měsíc, příští čtvrtek k němu má jednání s opozičními ANO a SPD. "Jsem optimista. Pokud přijdou s rozumnými návrhy, nebudu mít důvod se nedohodnout, že by byly načteny třeba ve druhém čtení," podotkl s tím, že schválení návrhu bude jednou z priorit "nejenom ODS".

Peněžitý trest má být nově možné ukládat za jakýkoliv trestný čin. U závažných činů - například znásilnění - jej ale nebude možné uložit jako jediný trest. Snižuje se sazba za opakovanou krádež nebo za schvalování terorismu na internetu. U zanedbání povinné výživy mají být napříště trestné jen případy, kdy neplacení alimentů vystaví vyživovaného člověka nebezpečí nouze. Postih některých jiných jednání naopak novela zpřísňuje, například trestá takzvanou deepfake pornografii.

Podle návrhu má být legální samopěstování nanejvýš tři konopných rostlin a držení nejvýš 50 gramů konopí venku a 25 gramů doma. Pěstování čtyř až pěti rostlin má být přestupkem, více rostlin trestným činem. Opoziční Piráti, kteří byli donedávna součástí vládní koalice, návrh zkritizovali jako nedotažený - podle nich sice umožní pěstování několika rostlin, už ale ne jejich sklizeň, protože ze tří rostlin je možné získat až 300 gramů. Ve Sněmovně chtějí případně navrhnout větší množství konopí, které by lidé mohli legálně mít, a to až 900 gramů.

Blažek k tomu řekl, že Piráti byli u vyjednávání od začátku do konce a moc dobře vědí, že větší množství nebylo možné prosadit. Dodal, že s nimi komunikuje ohledně toho, jestli by nebylo možné upravit vyšší množství pozměňovacím návrhem ve Sněmovně. Zároveň poděkoval ministru vnitra Vítu Rakušanovi (STAN) za spolupráci při dojednávání změny s policií, státními zástupci a soudy.

Novela dále rozšiřuje výčet pohnutek u takzvaných předsudečných trestných činů, tedy trestných činů spáchaných z nenávisti. Přísněji by tak nově měly být postihované například i cílené útoky na zdravotně postižené. K dalším změnám patří to, že trest zákazu plnění veřejných zakázek, účasti ve veřejné soutěži a zákazu přijímání dotací půjde uložit i fyzickým osobám, nejen právnickým. Připojená novela trestního řádu by měla mimo jiné zjednodušit přednes obžaloby i vyhlašování rozsudku, které bývají například u hospodářských trestných činů velmi obsáhlé.

Ministerstvo spravedlnosti vypracovalo po předložení aktuální reformy také základní parametry tzv. dětského certifikátu, tedy výpisu z rejstříku trestů, který se bude vydávat zájemcům o práci s dětmi. Certifikát se podle ministra Blažka stane součástí novely trestních předpisů formou dohodnutého pozměňovacího návrhu skupiny poslanců ve druhém čtení.