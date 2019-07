Vláda se podle Schillerové krizí v koalici na zasedání nezabývala

Vláda se na schůzi nijak nevěnovala koaliční krizi vyvolané oddalováním odvolání ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) ze strany prezidenta Miloše Zemana. Novinářům to po zasedání kabinetu řekla vicepremiérka Alena Schillerová (za ANO). Premiér Andrej Babiš (ANO) podle ní před čtvrteční schůzkou se Zemanem zvažuje různé možnosti a udělá vše pro zachování vlády.

"Vládní krizi jsme na vládě neřešili, bylo velké množství bodů," řekla novinářům Schillerová. Pražský hrad během jednání kabinetu oznámil, že Zeman ve čtvrtek v 17.00 přijme Babiše. Témata jednání neupřesnil, Babiš napsal, že s prezidentem chce hovořit o ministerstvu kultury. Předchozí jednání na stejné téma, kterého se minulý týden účastnil i vicepremiér a šéf ČSSD Jan Hamáček, skončilo bez výsledku.

Hamáček ani Babiš na tiskovou konferenci po zasedání vlády nedorazili. Podle Schillerové zvažuje premiér před setkáním s prezidentem různé eventuality. "A tak, jak jsem to já zavnímala, udělá vše pro to, aby vláda pokračovala. To je primární vize, se kterou na Hrad půjde," řekla Schillerová.

Staněk se zasedání vlády neúčastnil kvůli dovolené. Chybět bude i na úterním jednání poslaneckého klubu sociální demokracie. Ministr potvrdil, že čerpat řádnou dovolenou bude až do pátku, kdy by se měl spolu s Hamáčkem setkat v Lánech se Zemanem. Hlava státu avizovala, že se oba politiky ČSSD pokusí usmířit.

Sociální demokracie zvažuje, že kvůli krizi odejde z vlády. Definitivní rozhodnutí by mělo učinit stranické předsednictvo příští pondělí. Verdikt by mohl padnout týden poté, co vláda hodnotila první rok činnosti od loňského červnového jmenování. Podle svých statistik za 31 procent funkčního období splnila vláda 184 z 653 úkolů z programového prohlášení.