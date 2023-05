Vláda se vrhla na střední třídu

Co mě v konsolidačním vládním balíčku překvapilo? Poměrně razantní zvýšení daní a poměr úspor a příjmů.

Výdaje mají klesnout během dvou let o 78 miliard korun, zatímco příjmy vzrůst o 69 miliard, což je velmi zhruba půl na půl. Nepotvrdil se tedy původní předpoklad, že třetina tohoto ozdravného opatření půjde na vrub příjmů, to znamená zvýšení daní a odvodů, a dvě třetiny na vrub výdajů.

Koalice SPOLU šla do voleb s tím, že umí uzdravit státní finance a nezvýšit daně, což se ukázalo jako nesmysl. Vláda evidentně "zvrtala" zastropování cen energií, protože stropy udělala vysoko a pozdě, a současně "zvrtala" windfall tax, tedy zdanění nejbohatších podniků, které na energetické krizi vydělaly. Windfall tax, které mělo krýt výdaje, je platné až od roku 2023, kdy už zisky podniků klesají. ČEZ také shodou okolností oznámil pokles zisku v roce 2023 o šedesát procent.

A nyní, aby se státní finance spravily, se sáhlo na střední třídu. Vláda Petra Fialy totiž neměla odvahu sáhnout na nejbohatší, to znamená na ty, kteří díky energetické krizi vydělali opravdu obrovské peníze. Místo toho se vrhla na své voliče. Namísto zdanění mimořádných zisků zdaní úplně všechny podle hesla "peníze se musejí brát tam, kde jsou. Chudší mají peněz sice málo, zato jich je hodně".

Zvýšení daně z příjmů právnických osob má přinést 22 miliard. Zvýšení odvodů OSVČ 7,5 miliardy korun, z čehož jako živnostníci radost asi mít nebudou. Opětovné zavedení nemocenského pojištění má přinést 13 miliard korun pro zaměstnance a zvýšení daně z nemovitých věcí na dvojnásobek skoro 10 miliard korun. Růst spotřebních daní z tabákových výrobků, lihu a daně z hazardních her? Varuji, protože nekonečné zvyšování "daní z neřesti" vede k tomu, že se cigarety a alkohol budou pašovat.

Ke zrušení 22 daňových výjimek nemám žádné zvláštní výhrady. Řada z nich totiž byla výsledkem lobbingu určitých skupin. Zde proto vládu pochválím.

Odvody z dohody o provedení práce dosud bylo oblíbené obcházení daně ze mzdy, proti tomu asi nelze protestovat. A pak tu mám ještě DPH: většina potravin možná zlevní, protože dosavadní snížená sazba 15 procent klesá na dvanáct, což je pozitivní signál.

Resumé? Vše odskáče střední třída. Mrzí mě, že se nepodařilo zdanit mezinárodní korporace, které tady využívají daňové optimalizace. Petr Fiala nyní bude muset zvyšování daní obhájit v parlamentu. Mám tušení, že i v rámci jeho strany se proti tomu zvedne odpor, jo, protože představený balíček jde proti principům otců zakladatelů ODS. Uvidíme, kteří poslanci se odváží kritiku vůči svému premiérovi a předsedovi vyslovit.

Myslím, že okolo toho ještě bude velké haló. Vláda to v parlamentu ještě nemá jisté a očekávám odpor ze strany ODS.